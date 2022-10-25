Canlı yayında akıllara zarar tecavüz "şakası"! "O çocuklar yakılmalı" dedi, pişkin savunması çileden çıkarttı

Sunucu Krasovsky'nin canlı yayında sarf ettiği sözler 'insaf' dedirtti. Canlı yayında gerçekleştirdiği röportajda sunucu, Rus askerlerinin Ukraynalı yaşlı kadınlara tecavüz etmesiyle ilgili çirkin sözler söyledi. Ancak skandal açıklamalar bununla da sınırlı kalmadı, sunucu bir de sırıtarak çocukların boğdurulması, kulübelere tıkılıp yakılmaları gerektiğini söyledi. İşte infial yaratan o açıklamalar...

"O ÇOCUKLAR BOĞDURULMALI"

Rusya devlet kanalında RT kanalının sunucusu Anton Krasovsky, canlı yayın sırasında bilim kurgu yazarı Sergei Lukyanenko ile gerçekleştirdiği söyleşide Ukraynalı çocuklarla ilgili yaptığı yorumun ardından tepki topladı. Sergei Lukyanenko’nun 1980’lerde Ukrayna’da çocukların "Ukrayna Moskovalılar tarafından işgal edildi" dediğini duyduğunu söylemesi üzerine Krasovsky sırıtarak “O çocuklar boğdurulmalı” dedi.

ÇİRKİN TECAVÜZ "ŞAKASI"

Yayının devamında çocukların kulübelere tıkılıp yakılmalarını söyleyen Krasovsky, Rus askerlerinin Ukraynalı yaşlı kadınlara tecavüz etmesi hakkında “şaka” yaptı.

KANAL KINAYARAK GÖREVİNE SON VERDİ: "İĞRENÇ"

Kanalın Genel Yayın yönetmeni Margarita Simonyan, sunucunun yorumları nedeniyle görevine son verildiğini duyurdu. Simonyan, Krasovsky’nin yorumunun " iğrenç" olduğunu belirterek Krasovsky’i kınadı.

SAVUNMASI: BAZEN OLABİLİYOR ÖYLE ŞEYLER, ÖZÜR DİLERİM

Tepkilerin ardından açıklama yapan Krasovsky, “Bazen böyle şeyler olabiliyor. Yayındayken kendinizi kaptırıyorsunuz ve durduramıyorsunuz” diyerek özür diledi. Öte yandan, Rusya Soruşturma Komitesi Krasovski’nin yaptığı yorumlar hakkında soruşturma başlattı.

Ukrayna’nın soykırıma teşvikle suçladığı kanalda son iki yıldır Rusça yayın yönetmenliği de yapan Krasovsky’e, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline verdiği güçlü destek nedeniyle AB tarafından yaptırım uygulamıştı.

