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  4. Canlı yayında Hakan Bayrakçı ile Mücahit Bilici arasında 'bildiri' tartışması

Canlı yayında Hakan Bayrakçı ile Mücahit Bilici arasında 'bildiri' tartışması

05.04.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

104 emekli amiralin kaleme aldığı bildirinin konuşulduğu canlı yayında Hakan Bayrakçı ve Mücahit Bilici birbirine girdi. İki ismin yumruklarını masaya vurduğu tartışma güçlükle sakinleştirildi.

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın sahibi Hakan Bayrakçı ile AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci TV100 yayınına konuk oldu. Canlı yayında 104 emekli amiralin yayınladığı Montrö bildirisi tartışılırken, ortam bir anda gerildi.

MASALARI YUMRUKLADILAR

Bayrakçı'yı kendisini 'kriminalize etmekle' suçlayan Birinci, masaya yumruğunu vurunca tartışma alevlendi.

Birinci, "Kendi beyanlarınızla ilgilenin. Etrafı kriminalize etmeyin. Sen beni kriminalize edemezsin" diyerek sesini yükseltince Bayrakçı bir anda ayağa kalktı.

“Ben kriminalize etmiyorum” diyen Bayrakçı da masaya vurarak tepkisini sürdürdü.

GÜÇLÜKLE ARAYA GİRDİ

İki ismin arasına programın sunucusu Hande Aydemir girdi.

Bayrakçı, “Masaya niye vuruyorsun?” diye bağırmasını sürdürdü.


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AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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