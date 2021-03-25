Canlı yayında isyan etti... 8 saat içinde evlendi, başkasının çocuğu üzerine yazdırıldı! Yaşadıkları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

Afyon'da Yasemin Çöygün ile aracılar vasıtasıyla tanışan ve ardından düğün yapan Ercan isimli kişi hayatının şokunu yaşadı. Esra Erol'un programına konuk olan 30 yaşındaki adam mağdur olduğunu söyleyerek canlı yayına geldi.
Yaşadıklarıyla adeta şoka giren adam izleyenleri de şaşkına çevirdi. 8 saat içerisinde başlık parası vererek evlendiği, ancak ellini bile tutmadığı kadınla 20 gün aynı evde yaşadı. Ercan isimli şahsın evine gelen ve kayınbiraderi olarak tanıtılan kişi ile eşi aynı odada kalmaya başladı. Esra Erol ise 'gerçekten o kişi kardeşi miydi?' diye sorunca gerçekler ortaya çıktı.
Esra Erol'un konuğu olarak stüdyoya gelen Ercan 2018 yılında Hamit Horoz vasıtasıyla tanıştırıldığı kadınla 1 gün içerisinde başlık parası verip evlendi. Sadece 20 gün aynı evde yaşadığı eşi Yasemin'in başkasından çocuk yapıp üstüne yazdırdığını söyleyince herkes şoke oldu. Ercan, Afyonkarahisar’dan Hayat’a gidip 8 saatte evlendiğini belirtti.
Başına gelenleri anlatan Ercan adlı kişi, "Bulamıyorsun. Köyde kimseyi bulamıyorsun. Bana yardımcı olmadılar. 30 yaşındayım. Bizi Hamit Horoz tanıştırdı. Annesi ve babasıyla Hatay'da yaşıyorlar dendi. Biz de aldık getirdik. Nişan yapıp kurban kestik. 6 bilezik taktım. 3 aracıya 5'er bin, babasına 15 bin lira verdim' ifadelerini kullandı.
Ercan, Yasemin’in aynı odada 1-2 gün hariç birlikte kalmadıklarını belirterek, 'Kardeşim vuruldu, felç kaldı' deyip Yasemin kardeşi ile aynı odada kaldı” dedi. Esra Erol ise 'gerçekten o kişi kardeşi miydi?' diye sorunca Ercan'ın söyledikleri şok etkisi yarattı. Ercan, felçli dediği kişinin aslında felçli olmadığını belirterek 40 gün sonra, Yasemin, ‘kardeşim Kadir’i ailemin yanına bırakalım deyip evden ayrıldı.
Ercan, annesinin bu durumdan şüphelendiğini, dikkatli olmasını söylediğini belirterek, dolandırıcı olamayacağını söyledi ama…
Asıl hikaye ise Hatay’a yola çıktıklarında başladı. Ercan, Yaseminin, “çayıma uyku ilacı katıp mola verdiğimiz Adana’da kardeşi, ile beraber otobüsten indiler. Ben arabada uyuyakaldım ve gözümü Hatay’a yarım saat kala uyandım” dedi. Muavine sorduğumda Adana’da indiklerini söyleyince dolandırıldığımı o an anladım.
Ercan, Hatay’da ailesinin yanına gittiM ama ev kilitliydi. Köyden birine sorduğumda evin Hamit Horoz’a ait olduğunu kendisinin tarlada olduğunu belirtti. Ancak korktuğu için evine geri döndüğünü söyledi.
Ercan, kuzeni olan kızlara ulaşınca şok üstüne şok yaşadı. Aslında Yasemin’in Antakya’da yaşadığı onunla beraber 5 kişiyi daha dolandırdığı ortaya çıktı.
Ercan kendisine ulaşan Yasemin’in ‘ben seni kandırdım’ deyip, her şeyi itiraf ettiğini kendisinin dul olduğunu ve iki çocuğunun olduğunu söylediğini belirtti. Ercan, Yasemin’in Musa isminde bir kişi ile İstanbul Gaziosmanpaşa'da evli olduğunu da sözlerine ekledi.
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