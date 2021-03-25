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Canlı yayında isyan etti... 8 saat içinde evlendi, başkasının çocuğu üzerine yazdırıldı! Yaşadıkları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

25.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyon’da başlık parası vererek evlendiği kadının kendisi ile aynı odada kalmadığını, kardeşi olarak tanıtıp eve getirdiği adamla beraber uyuduğunu belirten Ercan adlı şahıs Esra Erol’dan yardım istedi. Talihsiz adam 8 saat içerisinde başlık parası vererek evlendiği kadının elini bile tutmadığını, başkasından olan çocuğun üzerine yazdırıldığını, karısının ve yanındaki adamın bir şehirlerarası yolculuk esnasında kendisini uyutup kaçtıklarını belirtti.

Canlı yayında isyan etti... 8 saat içinde evlendi, başkasının çocuğu üzerine yazdırıldı! Yaşadıkları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

Afyon'da Yasemin Çöygün ile aracılar vasıtasıyla tanışan ve ardından düğün yapan Ercan isimli kişi hayatının şokunu yaşadı. Esra Erol'un programına konuk olan 30 yaşındaki adam mağdur olduğunu söyleyerek canlı yayına geldi.

EVLENDİ, 20 GÜN AYNI EVDE YAŞADI AMA ELİNİ BİLE TUTMADI

Yaşadıklarıyla adeta şoka giren adam izleyenleri de şaşkına çevirdi. 8 saat içerisinde başlık parası vererek evlendiği, ancak ellini bile tutmadığı kadınla 20 gün aynı evde yaşadı. Ercan isimli şahsın evine gelen ve kayınbiraderi olarak tanıtılan kişi ile eşi aynı odada kalmaya başladı. Esra Erol ise 'gerçekten o kişi kardeşi miydi?' diye sorunca gerçekler ortaya çıktı.

''8 SAAT İÇERİSİNDE TANIŞIP EVLENDİK, BAŞKASININ ÇOCUĞUNU ÜSTÜME YAZDIRDI''

Esra Erol'un konuğu olarak stüdyoya gelen Ercan 2018 yılında Hamit Horoz vasıtasıyla tanıştırıldığı kadınla 1 gün içerisinde başlık parası verip evlendi. Sadece 20 gün aynı evde yaşadığı eşi Yasemin'in başkasından çocuk yapıp üstüne yazdırdığını söyleyince herkes şoke oldu. Ercan, Afyonkarahisar’dan Hayat’a gidip 8 saatte evlendiğini belirtti.

Başına gelenleri anlatan Ercan adlı kişi, "Bulamıyorsun. Köyde kimseyi bulamıyorsun. Bana yardımcı olmadılar. 30 yaşındayım. Bizi Hamit Horoz tanıştırdı. Annesi ve babasıyla Hatay'da yaşıyorlar dendi. Biz de aldık getirdik. Nişan yapıp kurban kestik. 6 bilezik taktım. 3 aracıya 5'er bin, babasına 15 bin lira verdim' ifadelerini kullandı.

'KARDEŞİ' İLE AYNI ODADA KALDI

Ercan, Yasemin’in aynı odada 1-2 gün hariç birlikte kalmadıklarını belirterek, 'Kardeşim vuruldu, felç kaldı' deyip Yasemin kardeşi ile aynı odada kaldı” dedi. Esra Erol ise 'gerçekten o kişi kardeşi miydi?' diye sorunca Ercan'ın söyledikleri şok etkisi yarattı. Ercan, felçli dediği kişinin aslında felçli olmadığını belirterek 40 gün sonra, Yasemin, ‘kardeşim Kadir’i ailemin yanına bırakalım deyip evden ayrıldı.

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ANNESİ DİKKATLİ OL DEDİ AMA...

Ercan, annesinin bu durumdan şüphelendiğini, dikkatli olmasını söylediğini belirterek, dolandırıcı olamayacağını söyledi ama…

''ÇAYIMA UYKU İLACI KATTILAR''

Asıl hikaye ise Hatay’a yola çıktıklarında başladı. Ercan, Yaseminin, “çayıma uyku ilacı katıp mola verdiğimiz Adana’da kardeşi, ile beraber otobüsten indiler. Ben arabada uyuyakaldım ve gözümü Hatay’a yarım saat kala uyandım” dedi. Muavine sorduğumda Adana’da indiklerini söyleyince dolandırıldığımı o an anladım.

Ercan, Hatay’da ailesinin yanına gittiM ama ev kilitliydi. Köyden birine sorduğumda evin Hamit Horoz’a ait olduğunu kendisinin tarlada olduğunu belirtti. Ancak korktuğu için evine geri döndüğünü söyledi.

İTİRAF ETTİ! 5 KİŞİYİ DAHA DOLANDIRMIŞ

Ercan, kuzeni olan kızlara ulaşınca şok üstüne şok yaşadı. Aslında Yasemin’in Antakya’da yaşadığı onunla beraber 5 kişiyi daha dolandırdığı ortaya çıktı.

Ercan kendisine ulaşan Yasemin’in ‘ben seni kandırdım’ deyip, her şeyi itiraf ettiğini kendisinin dul olduğunu ve iki çocuğunun olduğunu söylediğini belirtti. Ercan, Yasemin’in Musa isminde bir kişi ile İstanbul Gaziosmanpaşa'da evli olduğunu da sözlerine ekledi.


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canlı yayın Esra Erol
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hayret böyle programlar yıllardır devam eder, kimsede yeter artık değiş tonton diyemez, ne katıyor bu konular insanlara, koca bir hiiiç, tabii güncel ve düşünülmesi gereken asıl konuları unutuyoruuzz, ne yapalım bu da bizim terapimiz..gülelim eğlenelim..

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