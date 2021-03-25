Canlı yayında isyan etti... 8 saat içinde evlendi, başkasının çocuğu üzerine yazdırıldı! Yaşadıkları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

Afyon'da Yasemin Çöygün ile aracılar vasıtasıyla tanışan ve ardından düğün yapan Ercan isimli kişi hayatının şokunu yaşadı. Esra Erol'un programına konuk olan 30 yaşındaki adam mağdur olduğunu söyleyerek canlı yayına geldi.

EVLENDİ, 20 GÜN AYNI EVDE YAŞADI AMA ELİNİ BİLE TUTMADI

Yaşadıklarıyla adeta şoka giren adam izleyenleri de şaşkına çevirdi. 8 saat içerisinde başlık parası vererek evlendiği, ancak ellini bile tutmadığı kadınla 20 gün aynı evde yaşadı. Ercan isimli şahsın evine gelen ve kayınbiraderi olarak tanıtılan kişi ile eşi aynı odada kalmaya başladı. Esra Erol ise 'gerçekten o kişi kardeşi miydi?' diye sorunca gerçekler ortaya çıktı.

''8 SAAT İÇERİSİNDE TANIŞIP EVLENDİK, BAŞKASININ ÇOCUĞUNU ÜSTÜME YAZDIRDI''

Esra Erol'un konuğu olarak stüdyoya gelen Ercan 2018 yılında Hamit Horoz vasıtasıyla tanıştırıldığı kadınla 1 gün içerisinde başlık parası verip evlendi. Sadece 20 gün aynı evde yaşadığı eşi Yasemin'in başkasından çocuk yapıp üstüne yazdırdığını söyleyince herkes şoke oldu. Ercan, Afyonkarahisar’dan Hayat’a gidip 8 saatte evlendiğini belirtti.

Başına gelenleri anlatan Ercan adlı kişi, "Bulamıyorsun. Köyde kimseyi bulamıyorsun. Bana yardımcı olmadılar. 30 yaşındayım. Bizi Hamit Horoz tanıştırdı. Annesi ve babasıyla Hatay'da yaşıyorlar dendi. Biz de aldık getirdik. Nişan yapıp kurban kestik. 6 bilezik taktım. 3 aracıya 5'er bin, babasına 15 bin lira verdim' ifadelerini kullandı.