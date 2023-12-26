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  4. Canlı yayında itiraf etti! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Canlı yayında itiraf etti! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

26.12.2023 12:59 | Son Güncelleme:
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Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan oto yedek parçası satıcısı ve 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu’nun (31) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Tabancayla öldürülmüş halde bulunan Hakkulu’nun arkadaşı İsa D., katıldığı bir televizyon kanalında Hakkulu'yu öldürdüğünü itiraf edince gözaltına alındı. İsa D., Hakkulu’nun eşine ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini, bu nedenle de dayanamayıp vurduğunu ileri sürdü. İşte detaylar...

Canlı yayında itiraf etti! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay, 24 Aralık akşam saatlerinde ilçeye bağlı Postkabasakal Mahallesi’nde meydana geldi. Tarladan evine giden bir çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında erkek cesedi gördü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin, 13 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu’na ait olduğu tespit edildi. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Hakkulu’nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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EŞİYLE İLGİLİ SÖZLERİ NEDENİYLE VURMUŞ

Öte yandan bir televizyon kanalında Mustafa Hakkulu ile ilgili yapılan programa katılan arkadaşı İsa D., canlı yayında cinayeti itiraf etti. Mustafa ile birlikte alkol alırken eşine ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini, bu nedenle de dayanamayıp, Hakkulu'nu vurduğunu ileri süren İsa D., canlı yayında gözaltına alındı. Kozan'a getirilen İsa D.'nin sorgusu ise sürüyor.

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CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Hakkulu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cinayete kurban giden Hakkulu'nun cenazesi götürüldüğü Kozan'ın Yüksekören Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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