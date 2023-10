Canlı yayında konuşuyordu... TİP lideri Erkan Baş'tan kendisini çeken polislere tepki

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararının henüz uygulanmaması nedeniyle adliyeye geldi. TİP lideri Baş, gazetecilere açıklama yaptığı sırada, polislerin yakınana gelerek çekim yapmasına tepki gösterdi. Kısa süreli gerginlik yaşandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde avukatların oturma eylemi devam ederken, adliyeye gelen Baş'a TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın da arasında bulunduğu partililer de eşlik etti.

"TAHLİYE KARARI VERİLENE KADAR BURADA BEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

TİP lideri Erkan Baş, adliye önünde yaptığı açıklamada "Günler geçiyor, Anayasa Mahkemesinin verdiği karar henüz hayata geçirilemedi. Mahkemenin bu tutumu hukuk açısından zaten tanımlanamaz ama bizim açımızdan da anlaşılamaz bir durumla karşı karşıyayız. Avukat arkadaşlarımız günlerdir mahkemenin kararını vermesini bekliyorlar. An itibariyle de biz yurttaşlar olarak burada, avukat arkadaşlarımızdan gelecek haberi beklemek üzere toplanmaya başladık. Bu hukuksuzluğun bir an önce sona ermesi, Can Atalay hakkında derhal tahliye kararı verilmesi ve Can'ın yemin ederek görevine başlanmasının sağlanması gerekiyor. Bugün için talebimiz budur. Karar verilene kadar burada beklemeye devam edeceğiz" dedi.

ERKAN BAŞ'TAN POLİSLERE TEPKİ

Erkan Baş; konuştuğu sırada, kendisini çeken polis ekiplerine tepki gösterdi.

Canlı yayına katılıp açıklama yaparken, polislerin yakınına gelerek çekim yapmasına sinirlenen Baş ile Emniyet amirleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.