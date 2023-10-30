HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Canlı yayında konuşuyordu... TİP lideri Erkan Baş'tan kendisini çeken polislere tepki

Canlı yayında konuşuyordu... TİP lideri Erkan Baş'tan kendisini çeken polislere tepki

30.10.2023 15:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Anayasa Mahkemesi'nin Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararına karşın tahliye edilmemesi nedeniyle adliyeye geldi. TİP lideri Baş, gazetecilere açıklama yaptığı sırada, polislerin yakınına gelerek çekim yapmasına tepki gösterdi. Kısa süreli gerginlik yaşandı.

Canlı yayında konuşuyordu... TİP lideri Erkan Baş'tan kendisini çeken polislere tepki

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararının henüz uygulanmaması nedeniyle adliyeye geldi. TİP lideri Baş, gazetecilere açıklama yaptığı sırada, polislerin yakınana gelerek çekim yapmasına tepki gösterdi. Kısa süreli gerginlik yaşandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde avukatların oturma eylemi devam ederken, adliyeye gelen Baş'a TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın da arasında bulunduğu partililer de eşlik etti.

"TAHLİYE KARARI VERİLENE KADAR BURADA BEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

TİP lideri Erkan Baş, adliye önünde yaptığı açıklamada "Günler geçiyor, Anayasa Mahkemesinin verdiği karar henüz hayata geçirilemedi. Mahkemenin bu tutumu hukuk açısından zaten tanımlanamaz ama bizim açımızdan da anlaşılamaz bir durumla karşı karşıyayız. Avukat arkadaşlarımız günlerdir mahkemenin kararını vermesini bekliyorlar. An itibariyle de biz yurttaşlar olarak burada, avukat arkadaşlarımızdan gelecek haberi beklemek üzere toplanmaya başladık. Bu hukuksuzluğun bir an önce sona ermesi, Can Atalay hakkında derhal tahliye kararı verilmesi ve Can'ın yemin ederek görevine başlanmasının sağlanması gerekiyor. Bugün için talebimiz budur. Karar verilene kadar burada beklemeye devam edeceğiz" dedi.

erkan bas

ERKAN BAŞ'TAN POLİSLERE TEPKİ

Erkan Baş; konuştuğu sırada, kendisini çeken polis ekiplerine tepki gösterdi.

1

Canlı yayına katılıp açıklama yaparken, polislerin yakınına gelerek çekim yapmasına sinirlenen Baş ile Emniyet amirleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

2

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlkokuldaki 29 Ekim kutlamalarında tepki çeken anlar! İlkokuldaki 29 Ekim kutlamalarında tepki çeken anlar!
Marmara Üniversitesi'nde korkutan yangınMarmara Üniversitesi'nde korkutan yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 100. yılı paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 100. yılı paylaşımı
Anahtar Kelimeler:
Erkan Baş türkiye işçi partisi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.