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  4. Canlı yayında ‘pasif agresif’ kavgası! CHP’li isim ile Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı birbirine girdi: ‘Bedavadan 10 milletvekilliği aldınız’

Canlı yayında ‘pasif agresif’ kavgası! CHP’li isim ile Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı birbirine girdi: ‘Bedavadan 10 milletvekilliği aldınız’

04.08.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset gündemi CHP'deki 'değişim' tartışmaları ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'seçime CHP listelerinden girme' konusundaki açıklamalarıyla çalkalanıyor. Seçimlerin yankıları sürerken canlı yayında CHP'li Barış Yarkadaş ile Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı birbirine girdi. İki isim özellikle 'pasif agresif' ifadesi üzerinden tartışma yaşarken Yarkadaş'ın 'Bedavadan geldiniz 10 milletvekilliği aldınız' sözleri de dikkat çekti.

Canlı yayında ‘pasif agresif’ kavgası! CHP’li isim ile Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı birbirine girdi: ‘Bedavadan 10 milletvekilliği aldınız’

Seçimlerden sonra CHP'de 'değişim', Kılıçdaroğlu-İmamoğlu tartışmaları sürerken bir yandan siyaset gündeminde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun seçime CHP listelerinden girmeleriyle alakalı yaptığı açıklamalar gündem yaratmıştı. Bu açıklamaların yankıları sürerken CHP'li Barış Yarkadaş ile Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, TV100 canlı yayınında birbirine girdi.

"BU SİYASİ NANKÖRLÜKTÜR"

Barış Yarkadaş canlı yayında, "CHP sanki ayıplı bir malmış gibi 'Biz aslında istemiyorduk mecburiyetten ortak olduk' diyerek o insanların gönüllerinin kırılmasına vesile oluyorlar, bu ayıptır. Ahlaki bulmuyorum. Bu siyasi nankörlüktür. Ahmet Davutoğlu eğer CHP listelerinden milletvekili olmak istemiyorduysa çıkardı kendi partisinin logosuyla girerdi, cumhurbaşkanlığı seçiminde de gelir Kemal Bey'i desteklerdi, aynısı Ali Babacan için de Meral Akşener için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Devamında Yarkadaş, "Davutoğlu çıktı, 'Ben teyzeme oy verdirtemiyorum' dedi. Babacan çıktı, 'Bizim teşkilatın yarısı CHP'ye oy vermek istemiyor' dedi. Akşener tam 1 yıl boyunca Kemal Bey'in aleyhine kampanya yaptı. Bu siyasi nankörlüktür." dedi.

"PASİF AGRESİF TUTUM"

Davutoğlu'nun egolu olduğunu söyleyen Yarkadaş'a Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel'den tepki geldi. Gözel, "Barış Bey'in yaşadığı sendroma biz pasif agresif tutum diyoruz" dedi.

Bunun üzerine Yarkadaş ise "Pasif agresif nedir biliyor musunuz? Pasif agrasif sizin Genel Başkanınızın ortaya koyduğu tavırdır. İş bittikten sonra fırsat bulup konuşmaya pasif agresif denir Davutoğlu bunun en önemli temsilcisidir. Genel Başkanına bakacaksın neden gelmiş oturmuş orada o zaman..." ifadelerini kullandı.

Gözel de "Siz kendi partiniz içindeki meseleleri Davutoğlu'nu suçlayarak kapatamazsınız. Dişinizin geçmeyeceği şeye öfkenizi ifade edemezsiniz." şeklinde cevap verdi.

"BEDAVADAN GELDİNİZ 10 MİLLETVEKİLLİĞİ ALDINIZ"

Yarkadaş'ın buna cevabı ise "Öfkeliyim tabii bedavadan geldiniz 10 milletvekilliği aldınız. Teşekkür edeceğinize bir de hakaret ediyorsunuz." oldu.

Güzel de "Olmasaydı o zaman Kılıçdaroğlu aday zorla mı verdiniz?" ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Seçime, CHP listelerinden girerek Meclis'te 10 vekille temsil hakkı kazanan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gazeteci Ruşen Çakır'ın yayınında "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." demişti. Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'ittifak' teklifinde bulunduğunu söyleyerek "Üç partiye 'gelin birlikte girelim' dedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez, beraber olalım' dedim. Bütün yolları denedim ben." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Barış Yarkadaş Kemal Kılıçdaroğlu CHP gelecek partisi

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