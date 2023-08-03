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'İstediği rakam çok yüksekti' Davutoğlu'nun sözleri gündem yaratmıştı! Akşener'den talebini açıkladı

03.08.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs Milletvekili Seçimleri sonrası siyaset gündeminde tartışmalar sürüyor. Siyasilerin açıklamaları gündem yaratmaya devam ederken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun en son tercihinin seçime CHP listelerinden girmek olduğunu söylemesi dikkat çekmişti. İYİ Parti'den seçimlerin ardından istifa eden Ahat Andican, Davutoğlu'nun Akşener'e götürdüğü teklifle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. "İstediği rakam çok yüksekti" diyen Andican, "40’ın üzerinde milletvekili istedi" dedi.

'İstediği rakam çok yüksekti' Davutoğlu'nun sözleri gündem yaratmıştı! Akşener'den talebini açıkladı

14 Mayıs'ta gerçekleşen Milletvekili Seçimleri'nin yankıları sürüyor. Siyasilerden seçimlere ve listelere ilişkin çarpıcı açıklamalar gelirken geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden girdikleri seçimlere dair dikkat çeken ifadeler kullanmış ve İYİ Parti'yi işaret etmişti.

"EN SON TERCİHİM SEÇİME CHP LİSTELERİNDEN GİRMEKTİ" DEMİŞTİ

Seçime, CHP listelerinden girerek Meclis'te 10 vekille temsil hakkı kazanan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gazeteci Ruşen Çakır'ın yayınında "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." demişti. Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'ittifak' teklifinde bulunduğunu söyleyerek "Üç partiye 'gelin birlikte girelim' dedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez, beraber olalım' dedim. Bütün yolları denedim ben." ifadelerini kullanmıştı.

Davutoğlu'nun gündem yaratan bu açıklamalarının ardından İYİ Parti ile ilgili bir açıklama geldi.

"DAVUTOĞLU AKŞENER'E TEKLİF GÖTÜRDÜ"

Söz konusu açıklamayı, İYİ Parti'den seçimlerin ardından istifa eden Ahat Andican yaptı. TV100 ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu Farklı Açılar'da konuşan İYİ Parti'nin kurucularından ve 27. dönem İstanbul Milletvekili Ahat Andican, Davutoğlu'nun Akşener'e teklif götürdüğünü söyledi. Andican, o dönem Akşener ile konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdiğini de belirtti.

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"40'IN ÜZERİNDE MİLLETVEKİLİ İSTEDİ"

Sonrasında Davutoğlu'nun Akşener'e bir taleple geldiğini ifade eden Andican, Gelecek Partisi liderinin 40'ın üzerinde milletvekili isteğinde bulunduğunu aktardı.

Andican, "Ben o dönemde sayın genel başkanla bir ön görüşme de yapmış olduğum için biliyorum. Sayın Davutoğlu böyle bir taleple geldi. Birlikte şey yapalım falan ama istediği rakam çok yüksekti. 40’ın üzerinde milletvekili istedi. İki parti bir araya gelirse 100’ün üzerinde milletvekili çıkarılacağı iddiasıyla geldi." şeklinde konuştu.

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