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  4. Canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Kendini mikrofona bağladı, gitmeyi reddetti

Canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Kendini mikrofona bağladı, gitmeyi reddetti

03.04.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LBC radyosunun canlı yayınında ilginç bir olay yaşandı. Aktivist grup Just Stop Oil'den Nathan McGovern, söyleşi sırasında kendini mikrofona yapıştırıcıyla bağladı ve stüdyodan ayrılmayı reddetti.

Canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Kendini mikrofona bağladı, gitmeyi reddetti

LBC radyo istasyonu pazar sabahı bir misafirin kendisini mikrofona yapıştırıp stüdyodan ayrılmayı reddetmesi üzerine kargaşaya sürüklendi. Just Stop Oil sözcüsü Nathan McGovern canlı yayında sunucu Tom Swarbrick ile sohbet ederken istasyonun, çevre dostu mesajını ele alış biçiminden rahatsız oldu.

LBC'yi iklim değişikliğinin tehlikelerini paylaşmak için 'devasa platformlarını kullanmamakla' suçlayan McGovern cebinden bir tüp yapıştırıcı çıkardı. Ardından sol avucunu mikrofona yapıştırdı.

Dinleyicileri stüdyoda olup bitenler konusunda uyaran Swarbrick şöyle konuştu:

"Mikrofondaki gürültünün ne olduğunu merak eden dinleyiciler, görünüşe göre Bay McGovern... Kendinizi mikrofona mı yapıştırdınız? İnanılmaz."

Davranışını açıklayan McGovern, Swarbrick'e şunları söyledi:

"Büyük bir platformunuz, insanlara içinde bulunduğumuz durumu anlatmak için kullanabileceğiniz bir mikrofonunuz var ama kullanmıyorsunuz. Benim gibi sıradan bir insan mikrofonu alıp izleyicilerinize içinde bulunduğumuz durumu anlatmak zorunda kalıyor. Bu durumda mikrofonu almak zorundayım ve insanlara içinde bulunduğumuz durumu anlatmak zorundayım, çünkü sizin gibi insanlar söylemeyecek."

Olayın ardından Swarbrick programına devam etmek için stüdyo değiştirmek zorunda kaldı.

Tom-Swarbrick

"İŞE YARAMAZ ELİNİZİ MASAYA YAPIŞTIRMAKTAN DAHA FAZLA DİKKAT ÇEKEBİLİRDİNİZ YAPIŞTIRICI BEY"

Şoke olan dinleyiciler, tanık oldukları olayla ilgili çeşitli tepkilerini Twitter üzerinden şu sözlerle paylaştı:

  • "Argümanınızı tamamen baltalama dersi! "Eelimi bir mikrofona yapıştıracağım..."

  • "Size bir diyeceğim var Yapıştırıcı Bey, sesinizi yükselterek baskın çıkmaya çalışmayı bırakıp konuşma ve tartışma sanatını öğrenseydiniz, insanların dikkatini, işe yaramaz elinizi bir masaya yapıştırmaktan daha fazla çekerdiniz. Amacınıza uygun bir hareket değil."

Bir başka kullanıcı ise McGovern'ın eyleminden önce bazı iyi noktalara değindiğini söyledi.

MAÇI DA KESMİŞLERDİ

Aktivist grup Just Stop Oil, geçen ay Everton-Newcastle United futbol maçında bir gruptan protestocunun kendini kaleye bağlamasıyla maçı durma noktasına getirmesiyle gündeme gelmişti.

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