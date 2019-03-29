HABER

Canlı yayında seks yapacaklar!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2019 12:19 | Son Güncelleme

Sırbistan'da yaşayan 21 yaşındaki Milijana Bogdanovic ve 74 yaşındaki nişanlısı Milojko 'Mikan' Bozic'in seks hayatlarına ilişkin açıklamaları dünya basınında yankı uyandırmıştı. Aradaki 53 yıllık yaş farkına rağmen çift 7 Eylül'de düğün yapmayı planlıyor ve güzel bir aile kurmayı umut eden genç kadın, yaşadığı ilişkiden oldukça memnun ve mutlu!

Canlı yayında seks yapacaklar!

Milojko, Aralık ayında kalp ameliyatı geçirdi. Ama bu bile çiftin gelecek planlarını sekteye uğratmadı. Etraflarındaki herkesi yaşadıkları 'uygun görülmeyen' ilişki ile şaşırtan genç çiftin hergün seks yaptıklarına ilişkin açıklamaları ise dünya medyasında ve sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

Aralarındaki 53 yaş farka rağmen aşkı doruklarda yaşadığını söyleyen Milojko Bozic kalp rahatsızlıklarına rağmen her gün nişanlısıyla seviştiğini söylüyor.

Cinsel performans artırıcı ilaç bile kullanmayan adamın 3 çocuğu ve iki torunu var.

21 yaşındaki genç kadın Milijana Bogdanovic ve 74 yaşındaki erkek arkadaşı aktif seks hayatlarını nasıl canlı tuttuklarını kanıtlamak için bir programa katılarak canlı yayında her gün seks yapmak istediklerini açıklamasıyla yeniden gündeme oturdu.

PARTNERMahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...Mahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...
Amerika-Türkiye Arasındaki Sorunlar TL Üzerinde Baskıyı ArttırıyorAmerika-Türkiye Arasındaki Sorunlar TL Üzerinde Baskıyı Arttırıyor
Putin o belgeyi imzaladı!Putin o belgeyi imzaladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sırbistan Bogdanovic canlı yayında seks

En Çok Okunan Haberler

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İsrail'den Suriye itirafı!

İsrail'den Suriye itirafı!

'Kriz seçimden sonra derinleşecek!'

'Kriz seçimden sonra derinleşecek!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Putin o belgeyi imzaladı!

Putin o belgeyi imzaladı!

'O kitapta 6. Filo Türk donanmasına saldırıyor'

'O kitapta 6. Filo Türk donanmasına saldırıyor'

Şaka olsun diye yapmıştı! Bu hareketin cezası bakın ne oldu

Bu hareketin cezası bakın ne oldu

Rus valinin yemin töreninde Star Wars jenerik müziği çalındı

Rus valinin yemin töreninde Star Wars jenerik müziği çalındı

HIV taşıyıcısı kişiden ilk böbrek nakli

HIV taşıyıcısı kişiden ilk böbrek nakli

Tek kullanımlık plastik ürünlere yasak

Tek kullanımlık plastik ürünlere yasak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.