Canlı yayında seks yapacaklar!

Milojko, Aralık ayında kalp ameliyatı geçirdi. Ama bu bile çiftin gelecek planlarını sekteye uğratmadı. Etraflarındaki herkesi yaşadıkları 'uygun görülmeyen' ilişki ile şaşırtan genç çiftin hergün seks yaptıklarına ilişkin açıklamaları ise dünya medyasında ve sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

Aralarındaki 53 yaş farka rağmen aşkı doruklarda yaşadığını söyleyen Milojko Bozic kalp rahatsızlıklarına rağmen her gün nişanlısıyla seviştiğini söylüyor.

Cinsel performans artırıcı ilaç bile kullanmayan adamın 3 çocuğu ve iki torunu var.

21 yaşındaki genç kadın Milijana Bogdanovic ve 74 yaşındaki erkek arkadaşı aktif seks hayatlarını nasıl canlı tuttuklarını kanıtlamak için bir programa katılarak canlı yayında her gün seks yapmak istediklerini açıklamasıyla yeniden gündeme oturdu.

