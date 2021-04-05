HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Canlı yayında 'Son noktayı kim koyacak' dedi, suçüstü yakalandı

Canlı yayında 'Son noktayı kim koyacak' dedi, suçüstü yakalandı

05.04.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da, sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınla açık artırma usulü ile gümrük kaçağı ürünleri satan O.K. ve S.K., polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerden O.K.'nin "Son noktayı kim koyacak" sözlerinin ardından polisin içeri girdiği anlar görüntülere yansıdı.

Canlı yayında 'Son noktayı kim koyacak' dedi, suçüstü yakalandı

Sosyal medya üzerinden önceki akşam canlı yayın yapan O.K. ve S.K., ellerindeki gümrük kaçağı ürünleri satmaya başladı. İhbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Baskında O.K., açık artırmada 180 TL fiyat biçilen parfüm için, "Son noktayı kim koyacak? Bugün burası coşuyor" diye seslendiği sırada polis ekipleri içeri girdi. O anlar ise canlı yayına yansıdı.

3

Polis, O.K. ve S.K.’yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulduğu değerlendirilen çeşitli markalarda; 210 parfüm, 110 kaçak giyim eşyası, 20 kol saati ele geçirildi.

O.K ve S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

ff271d96b9c6d55c674f8587e29efad8

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi
Öğretmenden okul müdürüne makaslı tehdit!Öğretmenden okul müdürüne makaslı tehdit!
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Yalova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

‘Sapık Alihan’ hesabının kullanıcısı akli denge raporu için hastaneye sevk edildi

'Sapık Alihan' olayında yeni gelişme

3 yıldır akmayan dere taştı! Bu kez çiftçileri sevindirdi

Dere taştı, bu kez sevindirdi

Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes dedirtti! Özellikle o kişileri seçiyorlar

Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes' dedirtti

Yürekleri ağza getirdiler! Falezlerde tehlikeli romantizm

Yürekleri ağza getirdiler! Tehlikeli romantizm

Öğretmenden oğlunun sınıfını değiştirmeyen okul müdürüne tehdit

Öğretmenden okul müdürüne makaslı tehdit!

Son Dakika: Su tahliyesi sırasında 4 işçi akıntıya kapıldı

4 işçi akıntıya kapıldı! Acı haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.