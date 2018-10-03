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Canlı yayında yanlışlıkla nehre itti!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2018 17:17 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayınlanan sabah programında ilginç anlar yaşandı.

Programda yaşananlar canlı yayınların her zaman risk taşıdığına da çok yerinde bir örnek oldu.

Liverpool'da yapılan canlı yayın bağlantısının sunucusu deneyimli isim Alison Hammond, dengesini kaybedince olanlar oldu.

Yanındaki genci yanlışlıkla suya iten kadın ne yapacağını şaşırdı.

Hammond olayın ardından, "Çok utanıyorum, çok üzgünüm. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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Alison hammond ingiltere nehre itti canlı yayında Liverpool

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