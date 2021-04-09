Canlı yayındaki davetsiz misafirler haberin önüne geçti: ''Yanlış zamanda geldik''

Hayvanat bahçelerinin 12 Nisan'da yeniden açılacağının duyurulmasının ardından çekim için İngiltere Bristol'daki Wild Place Project hayvanat bahçesine giden This Morning sunucusu konuşmaya başladığı anda ne yazık ki yalnız değildi.

Arkasında olup bitenlerden bir süre habersiz olan sunucu, stüdyodaki sunucuların gülmeye başlaması üzerine ne olduğunu anlayabildi.

''YANLIŞ ZAMANDA GELDİK''

Kadraja giren iki antilop hakkında konuşan sunucu Josie Gibson, ''Sanırım yanlış zamanda geldik, seks mi yapıyorlar?'' diyerek gülüşmelere neden oldu.

Hayvanların ünü bununla da bitmedi, antiloplardan biri dışkısını yaptığı anda görüntülendi. Gibson, ''yasak bitince buraya gelin ve tam bir hayvan bakıcısı deneyimi yaşayın'' dedi.





