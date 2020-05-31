Canlı yayını terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama! Herkese çağrıda bulundu

Haber Global TV'de canlı yayındaki konuşmasının kesilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi programına bağlanılmasına tepki gösterip stüdyoyu terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama geldi. MUHARREM İNCE'DEN ÇAĞRI Sözcü Gazetesinin bugün manşetten yayımladığı habere göre İnce, Başak Kaya'ya açıklamalarda bulundu. "Bana yapılan şuna benziyor. Seni akşam bize misafirliğe çağırıyorum, sonra da seni bırakıp karşı komşuya gidiyorum. Beni davet ediyorsan, beni bekletip Erdoğan'ı veremezsin." diyen İnce, sözü kesilen ya da bekletilen tüm konukların canlı yayını terk ederek tepkisini dile getirmesi yönünde çağrıda bulundu. NE OLMUŞTU? CHP'li Muharrem İnce, Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu "Neden" programının konuğu oldu. Kendisine yöneltilen ilk sorunun hemen ardından sözünün programın sunucusu Senem Toluay Ilgaz'ın sözünü kesip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi için Ayasofya'daki konuşmasına bağlanacaklarını söylemesi üzerine İnce tepki gösterdi. İnce, "Bizi böyle programlara çağırmayın bir dahakine. Bütün kanallar Erdoğan'ı gösteriyor. Sovyetler Birliği gibi bütün kanallar Erdoğan'ı gösterecek. Çok yanlış, korkmayın bu kadar Erdoğan'dan, canınızı sıkmayın" dedi.

CANLI YAYINI TERK ETTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının bitmesinin ardından stüdyoya dönülmesiyle İnce canlı yayını terk etti. İnce, canlı yayını terk etmeden önce şunları söyledi: "Birincisinde Okçular Vakfı'nın konuşmasını vermeyeceğiz dediniz verdiniz. İkincisinde ben konuşuyordum, 35 televizyon onu veriyor zaten... Üçüncüsünde benden habersiz acilen kesip ona bağlıyorsunuz. Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Türkiye bu faşist düzenden kurtulacak. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor. Onun karşısında iki yıl önce rakip olmuş biriyim ben. Gururumla kimseyi oynatmam, kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor, Erdoğan'ın babasının malı değildir Türkiye Cumhuriyeti. Ben Erdoğan'dan korkmuyorum. Sözlerimi söyleyeceğim arenalar ve sokaklar vardır. 35 televizyonda o konuşsun, bir tanesinde de ben konuşayım. Ne diye sözümü kesiyorsunuz? Erdoğan bu memleketin kurucusu değil, sahibi değil. Çağırıyorsanız, konuşturacaksanız. Size değil patronlarınıza söylüyorum. Ben sadece AK Parti'ye değil Cumhuriyet Halk Partisi'nde de demokrasi mücadelesi verdim. Türkiye'nin demokrasi mücadelesine ihtiyacım var. 16 milyon kişi oy vermiş bana, onlara saygısızlık yapıyorsunuz. İyi yayınlar diliyorum."