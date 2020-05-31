Canlı yayını terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama! Herkese çağrıda bulundu

Haber Global TV'de canlı yayındaki konuşmasının kesilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi programına bağlanılmasına tepki gösterip stüdyoyu terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama geldi.
MUHARREM İNCE'DEN ÇAĞRI
Sözcü Gazetesinin bugün manşetten yayımladığı habere göre İnce, Başak Kaya'ya açıklamalarda bulundu.
"Bana yapılan şuna benziyor. Seni akşam bize misafirliğe çağırıyorum, sonra da seni bırakıp karşı komşuya gidiyorum. Beni davet ediyorsan, beni bekletip Erdoğan'ı veremezsin." diyen İnce, sözü kesilen ya da bekletilen tüm konukların canlı yayını terk ederek tepkisini dile getirmesi yönünde çağrıda bulundu.
NE OLMUŞTU?
CHP'li Muharrem İnce, Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu "Neden" programının konuğu oldu. Kendisine yöneltilen ilk sorunun hemen ardından sözünün programın sunucusu Senem Toluay Ilgaz'ın sözünü kesip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi için Ayasofya'daki konuşmasına bağlanacaklarını söylemesi üzerine İnce tepki gösterdi.
İnce, "Bizi böyle programlara çağırmayın bir dahakine. Bütün kanallar Erdoğan'ı gösteriyor. Sovyetler Birliği gibi bütün kanallar Erdoğan'ı gösterecek. Çok yanlış, korkmayın bu kadar Erdoğan'dan, canınızı sıkmayın" dedi.
CANLI YAYINI TERK ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının bitmesinin ardından stüdyoya dönülmesiyle İnce canlı yayını terk etti.
İnce, canlı yayını terk etmeden önce şunları söyledi:
"Birincisinde Okçular Vakfı'nın konuşmasını vermeyeceğiz dediniz verdiniz. İkincisinde ben konuşuyordum, 35 televizyon onu veriyor zaten... Üçüncüsünde benden habersiz acilen kesip ona bağlıyorsunuz. Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Türkiye bu faşist düzenden kurtulacak. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor. Onun karşısında iki yıl önce rakip olmuş biriyim ben. Gururumla kimseyi oynatmam, kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor, Erdoğan'ın babasının malı değildir Türkiye Cumhuriyeti. Ben Erdoğan'dan korkmuyorum. Sözlerimi söyleyeceğim arenalar ve sokaklar vardır. 35 televizyonda o konuşsun, bir tanesinde de ben konuşayım. Ne diye sözümü kesiyorsunuz? Erdoğan bu memleketin kurucusu değil, sahibi değil. Çağırıyorsanız, konuşturacaksanız. Size değil patronlarınıza söylüyorum. Ben sadece AK Parti'ye değil Cumhuriyet Halk Partisi'nde de demokrasi mücadelesi verdim. Türkiye'nin demokrasi mücadelesine ihtiyacım var. 16 milyon kişi oy vermiş bana, onlara saygısızlık yapıyorsunuz. İyi yayınlar diliyorum."
HABER GLOBAL'DEN AÇIKLAMA
Haber Global'den konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sayın Muharrem İnce’ye bu akşamki yayın öncesi Sayın Cumhurbaşkanı’nın Fetih kutlamaları nedeniyle yapacağı konuşmaya bağlanacağımızı söyledik. Kendisi de bize “Ama böyle yaparsanız ben sizi eleştiririm” dedi.
Biz de kendisine bu eleştirisini saygıyla karşılayacağımızı ifade ettik.
Ancak Sayın İnce, Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının ardından stüdyoya dönüldüğünde sözlü olarak tepkisini göstermek yerine yayını terk etti.
Böyle olmasını arzu etmezdik ama biz yine de yayınımıza katılmasından dolayı Sayın Muharrem İnce’ye teşekkür ediyoruz. Kendilerine her zaman ekranımızın açık olduğunu yineleriz."
'ÜZÜLDÜĞÜMÜ BİLİN YETER'
Muharrem İnce'nin terk ettiği ‘Neden?' programının moderatörü Senem Toluay Ilgaz, sosyal medyadan açıklama yaptı. Ilgaz, “Sayın İnce, Fetih kutlamasında Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına dönmemizden sonra yayını terk etti. Üzüldüğümü bilin yeter” dedi.
MUHARREM İNCE'DEN SOSYAL MEDYADA AÇIKLAMA
Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Haber Global yayınında gösterdiğim tavır birlikte program yapmaya çalıştığımız Senem Toluay Ilgaz’a, Nihal Bengisu Karaca’ya, Tuba Atav’a, Özlem Gürses’e değil, tüm ekranlarda sadece kendisi olmak isteyen zihniyete ve konuklarına nezaketsizlik yapan tek sesli medya düzeninedir" ifadelerini kullandı.
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: İFTİRA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İnce'yi eleştirdi. Altun, “Bu tavır medya camiamıza iftira mahiyeti taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez” dedi.