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  4. Cansız bedeni sudan çıkarıldı, dövmesi tespit edildi! Antalya kıyılarında son 1 ayda dokuzuncu ceset

Cansız bedeni sudan çıkarıldı, dövmesi tespit edildi! Antalya kıyılarında son 1 ayda dokuzuncu ceset

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
12.02.2024 12:06 | Son Güncelleme:
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Sahilden 2 metre uzaklıkta suda hareketsiz duran bedeni gören işçiler telefona sarıldı, olay yerine gelen ekipler sudaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu, Antalya kıyılarına son bir ayda vuran dokuzuncu ceset oldu. Sonuncu cansız bedenin üzerinden kimliği değil ancak kimliğinin belirlenmesinde yardımcı olabilecek bir dövme çıktı.

Cansız bedeni sudan çıkarıldı, dövmesi tespit edildi! Antalya kıyılarında son 1 ayda dokuzuncu ceset

Antalya'nın Konyaaltı Sahili açıklarında bir cesedin daha bulunması, daha önce 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas'ın cansız bedeninin de Antalya kıyısında bulunmasını akıllara getirdi. Bu kez 25-30 yaşlarında olduğu belirlenen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı.

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İŞÇİLER TESADÜFEN FARK ETTİ

Konyaaltı ilçesinde sabah saatlerinde şantiye işi yapan işçiler, sahilden 2 metre uzaklıkta su içinde hareketsiz duran kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla kısa sürede olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıcı, su üzerindeki kişiyi kıyıya çıkarttı.

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BİLEĞİNDE DÖVME OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İncelemede, üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Kıyıya çıkartılan cesedin üst kısmının çıplak olduğu, bileğinde 'Mustafa Kemal Atatürk' yazılı dövme olduğu tespit edildi. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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SON 1 AYDA 9'UNCU CESET

Antalya'da son 1 ayda kıyıya vuran ceset sayısı, son cenaze ile 9 oldu. 17 Ocak'tan bu yana Alanya'da 1, Manavgat ve Serik'te 3'er, Aksu'da 1 ve Konyaaltı Sahili'nde 1 olmak üzere toplam 9 ceset bulundu.

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Cesetlerden birinin, Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olduğu belirlenmiş ve ailesine teslim edilmişti.

(DHA)

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antalya ceset konyaaltı sahili
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