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Cansız bedenini yakınları buldu! Aydın'da korkunç olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 20:30 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Sabahattin Ş. (65), evinin çatısında kendisini tavana iple asarak yaşamına son verdi.

Cansız bedenini yakınları buldu! Aydın'da korkunç olay

Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi 242 Sokak'taki 2 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi.

CANSIZ BEDENİNİ YAKINLARI BULDU

Sabah saatlerinde evde tek kaldığı sırada evinin çatısına çıkan evli ve emekli inşaat işçisi Sabahattin Ş., kendisini tavana iple astı. Olayın ardından, eve gelen yakınları Sabahattin Ş.'yi ipe asılı halde hareketsiz bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sabahattin Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirledi. Sabahattin Ş.'nin cesedi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. (DHA)

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