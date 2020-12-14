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Cansız bedenleri 1 kilometre arayla bulundu

14.12.2020 14:09 | Son Güncelleme:
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Cansız bedenleri 1 kilometre arayla bulundu

İzmir’in Menderes ilçesinde, taşkın sularına kapılan araçtaki kayıp Mehmet Aslan ve Soner Uyar’ın cansız bedenleri 1 kilometre arayla su kanalında bulundu.İzmir’in Menderes ilçesinde, dün saat 19.00 sıralarında dere yatağından geçerken taşkın sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp Mehmet Aslan ve Soner Uyar’ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

İzmir’in Menderes ilçesinde, taşkın sularına kapılan araçtaki kayıp Mehmet Aslan ve Soner Uyar’ın cansız bedenleri 1 kilometre arayla su kanalında bulundu.
İzmir’in Menderes ilçesinde, dün saat 19.00 sıralarında dere yatağından geçerken taşkın sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp Mehmet Aslan ve Soner Uyar’ın cansız bedenlerine ulaşıldı. İlk olarak Uyar’ın cansız bedenine olayın meydana geldiği dere yatağının yaklaşık 4 kilometre uzaklığındaki su kanalında ulaşan ekipler, Mehmet Aslan’ın cansız bedenini de yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldu. Savcının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Öte yandan, araçtakilerin yoğun yağış esnasında yolun ortasından akan suyun içinden geçip geçmeme konusunda fikir ayrılığına düştüğü, aracın suya indikten hemen sonra devrilip sürüklendiği belirtildi.

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