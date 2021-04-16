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Cansu Canan Özgen kimdir? Cansu Canan Özgen kaç yaşında? Cansu Canan Özgen hayat hikayesi…

16.04.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cansu Canan Özgen, televizyon sunucusu, gazeteci ve aynı zamanda yazardır. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olan Cansu Canan Özgen, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Mühendisliği mezunudur. Mezun olduktan sonra ilk olarak BJK TV’de sunuculuk kariyerine başlamıştır. Cansu Canan Özgen daha sonra Habertürk TV’de sunuculuk yapmaya başlamıştır. Uzun bir süre bu kanalda çalışan Özgen, 2018 yılında Habertürk’ten ayrılmıştır.

Cansu Canan Özgen kimdir? Cansu Canan Özgen kaç yaşında? Cansu Canan Özgen hayat hikayesi…

Cansu Canan Özgen, Habertürk kanalında uzun yıllar çalışmıştır. Haber programlarında sunuculuk yapan Özgen, tarihsel ve strateji konularının konuşulduğu “Öteki Gündem” adlı programın da sunuculuğunu yapmıştır. Cansu Canan Özgen, 2019’da TV 8 kanalına geçerek sabahları 8’de Bugün programını sunmaya başlamıştır. Cansu Canan Özgen, 2020 yılından eski basketbolcu Erden Eryüz ile dünya evine girmiştir.

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CANSU CANAN ÖZGEN KİMDİR?

Türk televizyon sunucusu, gazeteci ve yazar Cansu Canan Özgen, 23 Eylül 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

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Anne tarafından Erzurumlu baba tarafından Selanik göçmeni bir aileden gelmektedir. İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü mezunudur. BJK TV'de başladığı sunuculuk kariyerinde daha sonra Habertürk TV'ye geçmiş, burada çalıştığı 2013-2018 yılları arasında haber kuşaklarında sunuculuk yapmış, ayrıca gizem-strateji ve tarihsel konuların ele alındığı "Öteki Gündem" programı ile ekranlara gelmiştir. 2018'de Habertürk TV'den ayrılarak A Haber Kanalı'na geçerek bir süre hafta sonu haber kuşaklarını sunan Özgen 2019 yılının başından itibaren aynı yayın grubuna bağlı A Para kanalına geçerek Cuma geceleri yayınlanan "Gündem Dışı" programıyla ekranlara gelmeye devam etmiştir. 1 Ağustos 2019'da A Para kanalından ayrılan Özgen, TV8'e geçerek "8'de Bugün" programıyla ekranlara gelmeye başlamıştır.

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Sunuculuk kariyeri dışında bireysel olarak ve sanat tarihçisi Talha Uğurluel ile birlikte kitaplar yazıp yayınlayan Cansu Canan Özgen ayrıca birçok kitap semineri ile fuarda konuşmacı olarak yer almıştır.

cansu canan özgen ve eşi

9 Şubat 2020'de bir süredir beraber olduğu eski basketbol oyuncusu ve Gaziantepspor basketbol takımı yardımcı antrenörü olan Erden Eryüz ile nişanlanmışlar bir süre sonra çift 15 Temmuz 2020'de evlenmiştir.

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