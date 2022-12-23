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Cansu'yu 22 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Cinayeti barışmayı kabul etmediği için işlemiş

23.12.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayında İzmir'de meydana gelen olayda Cansu A. boşanma aşamasında olduğu Metin A. tarafından 22 bıçak darbesiyle öldürülmüş, Cansu A.'nın annesi de aynı bıçakla yaralanmıştı. Tutuklu sanık Metin A. hakkında iddianame hazırlandı. Cansu'yu barışma teklifini kabul etmediği için 22 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtilen Metin A. çin 'eşi kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Cansu'yu 22 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Cinayeti barışmayı kabul etmediği için işlemiş

İzmir'in Konak ilçesinde eşiyle boşanma davaları süren Metin A., 20 Mayıs'ta, evi terk eden eşi Cansu Aydoğdu'nun kaldığı, kayınvalidesi Nedime Geyik'in Çınartepe Mahallesi 2619 Sokak'taki 2 katlı binanın üst katındaki evine gitti. Burada çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Metin A., Cansu Aydoğdu ile annesi Nedime Geyik'i çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cansu Aydoğdu, kurtarılamadı. Ağır yaralanan Geyik ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Metin A. ise tutuklandı.

BARIŞMA TEKLİFİ KABUL EDİLMEYİNCE EVE GELMİŞ

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede çiftin evliliklerinde birçok kez tartışma yaşadıklarının altı çizilirken, Cansu'nun olaydan bir ay önce küçük çocuğu D.A. ile birlikte annesinin evine gittiği belirtildi. Olay gününe kadar sanığın barışmak için Cansu'ya ulaşmaya çalıştığı ifade edildi. Olayın yaşandığı gün Cansu'nun telefonda barışmak isteğini geri çevirince Metin A.'nın D.A.'yı almak için kayınvalidesinin evine gittiği, Cansu Aydoğdu ile çıkan tartışmanın ardından belinden çıkardığı bıçakla kayınvalidesi Nedime Geyik'i 5 bıçak darbesiyle yaraladığı, ardından yatak odasına kaçmaya çalışan eşinin yanına gidip, bir kısmı öldürücü nitelikte olmak üzere hayati bölgelerine isabet edecek ve iç organ yaralanmasına neden olacak şekilde 22 yerinden bıçakladığı belirtildi.

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ÜZERİNDEKİ KIYAFETLERİ DEĞİŞTİRDİKTEN SONRA TESLİM OLMUŞ

Metin A.'nın olayda kendi elini de bıçakla yaraladığı, evden çıktıktan sonra çevredeki bir polis merkezine gidip yaralandığını belirterek yardım istediği de iddianamede yer aldı. Kapıdaki polis memurunun Metin A.'nın elindeki bıçağı bırakmasını söylediği, ardından da amirlerine ve meslektaşlarına haber vermek için içeriye girdiği, bu sırada M.A.'nın karakoldan ayrıldığının altı çizildi. Sanığın buradan ablasının evine gidip, üzerindeki kıyafetleri değiştirdikten sonra arkadaşının evine geçerek, polisi arayıp teslim olduğu kaydedildi.

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'ÖFKEME HAKİM OLAMADIM'

İddianamede Metin A.'nın ifadeleri de yer aldı. Metin A. olay günü çocuğu D.A.'yı almak için adrese gittiğini, çıkan tartışmada kendisine hakaret edildiği için öfkesine yenik düşüp, iki eylemi gerçekleştirdiğini söylediğine vurgu yapıldı. Olayda ağır yaralanan Naime Geyik'in verdiği ifadede sanığın, 'İkinizi de öldüreceğim' şeklinde beyanda bulunduğunu söylediği iddianamede yer buldu. Toplanan deliller ve alınan ifadeleri ışığında savcı, Metin A.'nın 'eşi kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

(DHA)

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