Cansuyu Derneğinden depremzedelere yardım

İSTANBUL (AA) - Cansuyu Derneği, Elazığ’da meydana gelen depremin ardından ihtiyaçları tespit ederek ekiplerini bölgeye gönderdi.

Acil ihtiyaç olarak battaniye, mont ve gıda yardımında bulunan derneği, ısıtıcıları da tedarik ederek mağdur vatandaşların olduğu alanlara gönderdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, AFAD ile koordinasyon halinde çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Türkiye deprem ülkesi, her an her şey olabileceği için ekiplerin hazır olmasında büyük fayda var. Biz de bu süreçte acil olarak hangi konularda yardım yapacağımızı AFAD ile istişare ediyoruz." ifadelerini kullandı.