HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cansuyu Derneğinden depremzedelere yardım

Cansuyu Derneğinden depremzedelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:55 | Son Güncelleme

Cansuyu Derneğinden depremzedelere yardım

İSTANBUL (AA) - Cansuyu Derneği, Elazığ’da meydana gelen depremin ardından ihtiyaçları tespit ederek ekiplerini bölgeye gönderdi.

Acil ihtiyaç olarak battaniye, mont ve gıda yardımında bulunan derneği, ısıtıcıları da tedarik ederek mağdur vatandaşların olduğu alanlara gönderdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, AFAD ile koordinasyon halinde çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Türkiye deprem ülkesi, her an her şey olabileceği için ekiplerin hazır olmasında büyük fayda var. Biz de bu süreçte acil olarak hangi konularda yardım yapacağımızı AFAD ile istişare ediyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çanakkale’de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 3 yaralıÇanakkale’de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 3 yaralı
Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıHatay’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD Cansuyu Derneği deprem Elazığ

En Çok Okunan Haberler

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem

Ankara'da onlarca hasta ölümden dönmüş! Skandalı özel ekip ortaya çıkardı

Onlarca hasta ölümden dönmüş! Skandalı özel ekip ortaya çıkardı

Deprem şakasına para cezası

Deprem şakasına para cezası

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.