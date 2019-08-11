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Cansuyu'nun Afrika'daki kurban çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:38 | Son Güncelleme

21 ülkede mazlum ve muhtaçlar için kurban kesecek olan Cansuyu Derneği ekipleri, Somali ve Benin'de 65 bin kişiye kurban eti ulaştıracak

SOMALİ/BENİN (AA) - Cansuyu Derneği, Somali ve Benin'de 65 bin kişiye kurban eti ulaştıracak.

Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkelerinin yer aldığı 21 ülkede kurban kesecek olan Cansuyu Derneği ekipleri, Somali ile Benin ülkelerine ulaştı.

Somali'nin Mogadişu ile Benin'in Cotonou, Ouidah, Toviklin, Bante ve Save şehirlerinde hazırlıklarını tamamlayan ekipler, hayvan pazarlarında sıkı pazarlık sonucunda kesecekleri kurbanlıkları satın aldı.

Derneğin Somali Koordinatörü Osman Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın birinci günü 25 bin kişiye kurban eti dağıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Diğer günlerde de çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Ceylan, şunları kaydetti:

"Bayram öncesi hayvan alımlarımızı yaparak bayrama hazır şekilde girdik. Geldiğimiz gün bizleri umutla beklediklerini dile getiren Somali halkına umut olmaya, can suyu olmaya devam edeceğiz. Türkiye'den Somali'ye bağışlarını yapan hayırseverlerden Allah razı olsun."

- Benin'de 40 bin kişiye ulaşacak

Derneğin Benin Koordinatörü Murat Sali, Benin'in bazı şehirleri ve şehirlere bağlı kırsal bölgelerde kurban yardımı yapacaklarını söyledi.

Hayırseverlerin yardımlarını, emanetlerini yerine ulaştıracaklarını belirten Sali, şöyle devam etti:

"Kurbanlarımızı aldık, kesim ve dağıtım bölgelerini belirledik. Kurbanları İslami usullere uygun olarak her hayvanın başında bağışçıların isimlerini okuyup vekaletleri devrederek keseceğiz. Daha sonra ihtiyaç sahibi kardeşlerimize et olarak ulaştıracağız. Yaklaşık 40 bin kişiye ulaşacak şekilde planladığımız çalışma ile buradaki ailelerin bayram sofralarına ve bayram sevinçlerine ortak olacağız."

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