Cansuyu'nun Afrika'daki kurban çalışması

Derneğin Benin Koordinatörü Murat Sali, Benin'in bazı şehirleri ve şehirlere bağlı kırsal bölgelerde kurban yardımı yapacaklarını söyledi.

Diğer günlerde de çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Ceylan, şunları kaydetti:

Derneğin Somali Koordinatörü Osman Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın birinci günü 25 bin kişiye kurban eti dağıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Somali'nin Mogadişu ile Benin'in Cotonou, Ouidah, Toviklin, Bante ve Save şehirlerinde hazırlıklarını tamamlayan ekipler, hayvan pazarlarında sıkı pazarlık sonucunda kesecekleri kurbanlıkları satın aldı.

Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkelerinin yer aldığı 21 ülkede kurban kesecek olan Cansuyu Derneği ekipleri, Somali ile Benin ülkelerine ulaştı.

SOMALİ/BENİN (AA) - Cansuyu Derneği, Somali ve Benin'de 65 bin kişiye kurban eti ulaştıracak.

Hayırseverlerin yardımlarını, emanetlerini yerine ulaştıracaklarını belirten Sali, şöyle devam etti:

"Kurbanlarımızı aldık, kesim ve dağıtım bölgelerini belirledik. Kurbanları İslami usullere uygun olarak her hayvanın başında bağışçıların isimlerini okuyup vekaletleri devrederek keseceğiz. Daha sonra ihtiyaç sahibi kardeşlerimize et olarak ulaştıracağız. Yaklaşık 40 bin kişiye ulaşacak şekilde planladığımız çalışma ile buradaki ailelerin bayram sofralarına ve bayram sevinçlerine ortak olacağız."

