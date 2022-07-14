Çanta taşımayı sevmeyenler için içine gerekli şeyleri sığdırabileceğiniz zarif cüzdan modelleri

Artık cüzdanların görevi sadece para taşımak değil. Birçok amaca hizmet eden farklı gözleri ve bölmeleri bulunan cüzdanlar sayesinde çantalar artık daha az kullanılıyor. Kart, para ve telefon koyabileceğiniz geniş bölmeleri sayesinde cüzdanlar; kurtarıcı fonksiyonel ürünler haline geldi. Yatay veya dikey formda olabilen bu cüzdanların farklı dış tasarımları ile tarzınızı yansıtmanız da oldukça kolay. Size en uygun cüzdanı bulmak istiyorsanız sizin için seçtiğimiz modelleri mutlaka inceleyin!

1. Telefon bölmesi ile kolaylık sağlayan Leyl Bilek Askılı Bayan Suni Deri Portföy Cüzdan

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Telefon bölmesi olduğu için çanta kullanmanıza gerek kalmayan Leyl Bilek Askılı Bayan Suni Deri Portföy Cüzdan, şık görünümü ile elinize çok yakışacak! Dilerseniz bileğe asarak dilerseniz elinizde tutarak kullanabileceğiniz cüzdan, dolabınızın favorileri arasına girmeye aday bir model. Yüksek kalite suni deri malzemesine ve yumuşacık dokusuna bayılacağınız ürünün yapabilecekleri para taşımakla sınırlı değil. Özel bölmeleri ile tüm kartları, bozuk ya da kâğıt paraları, telefon ve önemli belgeleri içine alabilen cüzdanı deneyimledikten sonra çantalarınızı rafa kaldırmaya hazır olun!

2. Şık ve kullanışlı: Garbalia Envelope Telefon ve Bozuk Para Bölmeli Zarf Model Cüzdan

El işçiliği kullanılarak titizlikle üretilen Garbalia Envelope Telefon ve Bozuk Para Bölmeli Zarf Model Cüzdan, pürüzsüz dokusuna bayılacağınız modeller arasında yer alıyor. Birinci sınıf suni deri materyal ve kaliteli el işçiliğinin birleşimi sonucu ortaya çıkan ürün, şık görünümüyle tarzınızı renklendirmeye geliyor. Birçok telefonun sığabileceği büyüklükteki telefon bölmesi, bozuk paralar için fermuarlı bölme, geniş kâğıt para bölmesi, kart ve fotoğraf bölmeleri sayesinde çanta almadan dilediğiniz yere gidebilirsiniz. 16 farklı renk seçeneği bulunan cüzdan aradığınız ürün olabilir mi, ne dersiniz?

3. Yumuşacık dokusuyla kendini iyi hisset: PRS Bayan Kartlık ve Para Bölmeli Cüzdan

''Küçük ama kullanışlı bir cüzdan arıyorum.'' diyenleri böyle alalım. PRS Bayan Kartlık ve Para Bölmeli Cüzdan, fazla yer kaplamadan tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak oldukça kullanışlı bir ürün. Kaliteli suni deri malzeme kullanılan ve yumuşacık dokusuyla kullanıcılarını kendine hayran bırakan ürün; kart, fotoğraf, bozuk ve kâğıt para bölmeleri ile hayatın her anında yanınızda! Bu ürünün farklı renklerini deneyimlemek isteyenlere bebek mavisi, kırmızı, lila, mor, pudra, siyah, turuncu ve vizon seçenekleri bulunan PRS cüzdanı daha detaylı incelemelerini öneririz.

4. Çok bölmeli yapısıyla çantanın varlığını unutturan Cengiz Pakel Kiremit Kadın Cüzdan

Canlı renk tonlarını sevenler ve sıradan tasarımlardan sıkılanlar buraya! Cengiz Pakel Kiremit Kadın Cüzdan ile kiremit renginin en canlı tonunu elinizde taşıyabilirsiniz. Özel tasarımı ve çıtçıt kapağı ile göz dolduran cüzdan, paralarınızı güvenle taşırken farklı fonksiyonları ile çanta yerine kullanılabiliyor. Kart bölmeleri, nüfus cüzdanı ve diğer önemli belgeler için özel bölmeleri, bozuk ve kâğıt para bölmeleri, fotoğraf koyabileceğiniz şeffaf bölmeleri sayesinde çanta kullanmaya gerek kalmadan birçok ürünü gittiğiniz yere taşıyabilirsiniz. Zarif modeline bayılacağınız bu cüzdanı en enerjik kıyafetlerinizle birleştirip tarzınızı konuşturabilirsiniz!

5. Şıklığınızı yansıtın: Stradivarius Kadın Yeşil Rugan Görünümlü Cüzdan

Kusursuz görünen bir cüzdan ile şıklığınızı artırmaya ne dersiniz? Eğer ''Evet derim.'' diyorsanız Stradivarius Kadın Yeşil Rugan Görünümlü Cüzdan'ı mutlaka incelemelisiniz. Hem spor hem klasik tarzın bir arada kullanıldığı kusursuz cüzdan, parlak görünümüyle elinize çok yakışacak! Bozuk paralar için bir adet fermuarlı gözü, kâğıt paralar için bir adet geniş gözü, fotoğraf koymak için bir adet şeffaf gözü ve kartlar için sayısız bölmesi bulunan ürün; spor veya klasik fark etmeksizin tüm kombinlerde tarzınızı tamamlayacak! Stradivarius cüzdan yalnızca yeşilin büyüsüne kapılmak isteyenler için değil, pembeden vazgeçemeyenler için de hoş bir seçeneğe sahip.

6. Her kombine uyum sağlayan DeFacto Kadın Suni Deri Cüzdan

Günlük hayatta kullanabileceğiniz sade ve spor bir cüzdan modeli arıyorsanız DeFacto Kadın Suni Deri Cüzdan tam size göre! Sade ama şık görünümüyle her kıyafete uyum sağlayan cüzdan, çanta yerine kullanılabilecek modeller arasında yer alıyor. Dışarıdan bakıldığında portföy görünümündeki ürün; bozuk para koyabileceğiniz fermuarlı gözü, kâğıt para için tasarlanmış geniş alanı ve kart koyabileceğiniz bölmeleri sayesinde çok amaçlı olarak kullanılabiliyor. Kaliteli materyali ve dört farklı renk seçeneğiyle günlük hayatta kurtarıcınız olacak uygun fiyatlı bu cüzdanı kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

7. Neredeyse bir çanta şıklığında: Elle Bej Kadın Cüzdan

Neredeyse bir çanta şıklığında olan ve çok fonksiyonlu olarak kullanılabilen Elle Bej Kadın Cüzdan, önemli günlerde bile kullanabileceğiniz özel bir tasarıma sahip. Bir kısmı zincirli askısı ile omzunuza asarak kullanabileceğiniz cüzdanı isterseniz elinizde de taşıyabilirsiniz. Dikey tasarımı sayesinde telefonun yanı sıra kart ve kimlik gibi önemli belgeleri, bozuk ve kâğıt paraları, anahtar gibi küçük eşyaları içine koyabileceğiniz cüzdan; eşsiz tasarımı ile kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak. Yeşil, fuşya, bej ve siyah renkleri arasından dilediğinizi seçin ve dolabınızda mutlaka bulunması gereken bu cüzdanı listenize eklemeden geçmeyin!

8. Spor tarzı benimseyenlere PUMA Up Kadın Cüzdan

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''Spor giyinmek benim olayım.'' diyorsanız PUMA Up Kadın Cüzdan'a bayılacaksınız! Günlük hayatta, sporda, iş yerinde, alışverişte, hatta özel günlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz şık cüzdan; kart ve para bölmeleri sayesinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Geniş alanı sayesinde içine telefon bile sığdırabileceğiniz cüzdan, çanta taşımanıza gerek bırakmıyor. Uyarmamızda fayda var, kullanışlı yapısı onu vazgeçilmeziniz hâline getirebilir! Bir an bile yanınızdan ayırmayacağınız, yıllar geçse bile ilk günkü görünümünü koruyacak ve uzun yıllar elinizin altında olacak Puma cüzdan bir tık ötenizde!

9. Veganların tercihi: Kindfox Kadın Telefon Bölmeli Zincir Askılı Çanta Cüzdan

Kaliteli vegan deri kullanılarak üretilen Kindfox Kadın Telefon Bölmeli Zincir Askılı Çanta Cüzdan, hem günlük hayatta hem özel günlerde rahatlıkla kullanılabilecek şıklıkta bir ürün. Ön tarafında bulunan kapaklı bölmesine ister cep telefonu ister diğer eşyalarınızı koyabileceğiniz cüzdan, size çantalarınızı unutturacak! Ürünün ana gözünün içinde bozuk para koyabileceğiniz fermuarlı küçük göz, kâğıt paralar için geniş bir alan ve kartlar için kart bölmeleri bulunuyor. Bordo, kahverengi, kırmızı, mor ve siyah renklerinden birini seçip tarzınızı yansıtmaya hazır mısınız?

10. Kaliteli materyal: Cheetah Quality Hakiki Deri Cüzdan

''Kaliteli ürünler her zaman ilk tercihim.'' diyorsanız Cheetah Quality Hakiki Deri Cüzdan'a bayılacaksınız! %100 birinci sınıf hakiki deri kullanılarak üretilen cüzdan, eşsiz dokusuyla kendinizi özel hissetmenizi sağlıyor. Her telefona uygun olan telefon bölmesi, 16 adet kart bölmesi, üç adet kâğıt para bölmesi ve arkada yer alan tutma aparatı ile kullanışlı bir tasarıma sahip olan cüzdan; favori modelleriniz arasına son hızla girebilecek bir ürün. Fonksiyonel tasarımları seviyor ve kendinizi daha özel hissetmek istiyorsanız ürünün kırmızı, taba, mat veya parlak siyah renklerinden birini seçip güzel bir deneyim yaşayabilirsiniz.