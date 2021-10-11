Çantaların yeni demirbaşı en etkili ve en iyi el dezenfektanı çeşitleri

Hijyenimiz için bize her zaman eşlik edecek olan el dezenfektanlarının içerik bilgisi, cildimiz üzerindeki etkisi, hangi bakteri veya virüslere karşı etkili olduğu çok önemli. Bunları bilerek tercih edeceğimiz el dezenfektanlarından maksimum düzeyde faydalanmamız mümkün. Öncelikle kullanacağımız el dezenfektanı sağlık bakanlığı onaylı olmak durumunda, aksi takdirde cildimizde istenmeyen etkilere maruz kalabiliriz. Örneğin; ellerimiz tahriş olabilir, kızarıklık, kaşıntı, yara gibi belirtilere baş gösterebilir. Bu nedenle çantanızda taşıyacağınız ürüne karar vermeden önce en iyi el dezenfektanını araştırdığımız listemize mutlaka göz atın!

Maske, Mesafe, Deep Fresh Dezenfektan!

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Pandemiye karşı en önemli önceliklerimiz olan maske, mesafe, temizlik üçlüsünde temizliğin yerine Deep Fresh'i yerleştirsek kimsenin itirazı olmaz sanıyoruz. El dezenfektanı önerileri arasında ilk sırada yer alan jel formundaki Deep Fresh, alkol içeriğinin yüksek olması sayesinde elinizdeki bakterilerin %99.9'unu öldürebiliyor. Paraben içermemekle birlikte anti-bakteriyel, anti-fungal ve anti-viral etkilere sahip. Ayrıca içeriğinde bulunan gliserin sayesinde ellerinizi tahriş etmeden ve nem dengesini bozmadan temizliyor. Su ve sabunun olmadığı yerlerde pratik bir şekilde hijyen sağlıyor.

Daha güvenli günler için DeepFresh'i tercih edebilirsiniz, tıklayın!

Rochenmar Clinic ile Virüslere Elveda!

Uzmanların el dezenfektanı tavsiye listesinde yer alan Rochenmar Clinic markası, etkin koruyucu formülüyle biliniyor. Sprey formundaki ürünü, sadece başlığına basarak pratik bir şekilde kullanabilirsiniz ve seyahat boy avantajı sayesinde uçuşlara giderken bile yanınızda taşıyabilirsiniz. Temas ettiğiniz yüzeylerden elinize bulaşan bakteri, virüs ya da mantarların tamamında etkili olan bu ürün; ellerinizi nazikçe temizler ve tahrişe neden olmaz. Sprey formundaki dezenfektanlarda dikkat etmeniz gereken, şey gözünüze kaçırmamanız! El dezenfektanı göze kaçarsa hemen bol suyla yıkamanızı öneririz.

Virüsleri kendinizden uzaklaştırmak için bu dezenfektanı kaçırmayın!

Virüs Sizden Korksun: Maratem

"Kullandığım el dezenfektanı güzel kokulu olsun." diyenlerdenseniz sizi böyle alalım! Anti-bakteriyel etki konusunda kendini kanıtlayan Maratem, ellerinizi temizlerken aynı zamanda hoş bir koku yayar. Virüsleri ellerinizden uzaklaştırırken cildinizin nem dengesini bozmaz, tahriş etmez ve cilt bariyerinde hassasiyet oluşturmaz. Bu özellikleri sayesinde güvenle kullanabilirsiniz. Çoğunlukla büyük şişeler haline piyasaya sunulsa da, istediğiniz herhangi bir sprey şişesine doldurarak uzun süre kullanabilirsiniz. Dilerseniz büyük boylarını iş yerleriniz veya ev, apartman girişi gibi yerler için tercih edebilirsiniz.

Maratem'le tüm yüzeylere korkmadan dokunabilmek için tıklayın!

"Virüs de Kimmiş?" Sorusunu Sorduran Roll Dezenfektan!

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Medikal ürünleriyle adını duyuran Roll markası, bu kez dezenfektan ile karşımıza çıkıyor. Etkin temizliği ile bilinen ürün; hastanelerde, eczanelerde, iş yerlerinde, kalabalık yerlerde güvenle tercih edilebilir. İçeriğindeki gliserin özleri sayesinde ellerinizi virüslerden arındırırken tahriş olmasını ve kurumasını önler, cilt yüzeyinin sertleşmesine engel olur. Bu ürünü elinize sürdüğünüz andan itibaren 2 ile 5 saniye arasında virüsleri öldürür ve buharlaşır. Kullandığımız el dezenfektanı etkisi ne kadar sürer, diye merak ediyorsanız, Roll dezenfektanı deneyerek fikir sahibi olabilirsiniz.

Uzun süreli koruma etkisine sahip Roll dezenfektana bir şans vermek isterseniz tıklayın!

Dr. Schumacher ile Temas Etmekten Çekinmeyin!

"El dezenfektanı ile yüzey temizlenir mi?" sorusuna cevap arayanları buraya alalım! Dr. Schumacher markalı bu dezenfektanla hem ellerinizi hem de yüzeyleri temizleyebilirsiniz. Tüm bakteri, virüs ve mantarlara karşı etkili olan formülü sayesinde dokunduğunuz yüzeyleri saniyeler içinde temizler ve arındırır. Böylece toplu taşıma gibi yerlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu ürün, aynı zamanda alkole dayanıklı tıbbi cihazların dezenfekte edilmesinde de kullanılıyor. İleri düzey formülasyonu ve dermatolojik testleri ile tıp sektörünün ve sağlık çalışanlarının en gözde dezenfektanı!

Dr. Schumacher ile tüm yüzeylere temas edebilmek için tıklayın!

Alkolsüz Dezenfektan Arayanlar Böyle Gelsin!

E vitamini ve aloe vera içeriğiyle hoş kokulu bir dezenfektan olan Pron-Up, alkol içermiyor. "Ama nasıl olur, alkol olmadan bakteriler, virüsler ölür mü?" demeyin! Etkin bir formülle alkolsüz dezenfektanlar da virüsleri yok edebilme özelliğine sahipler. Hem alkolsüz hem de nemlendiricili olduğu için ellerinizi kurutmadan temizler. Pratik sprey başlığı ile her yerde rahat bir kullanım sunar. Alkol içeriği nedeniyle el dezenfektanının hamilelikte kullanımı uygun mu, diye soranlar veya alkollü ürünlere temas etmek konusunda endişe duyanlar bu ürünü tercih edebilirler.

Alkolsüz dezenfektan arayanlar tıklasınlar!

Ellerim Hem Temiz, Hem Yumuşak Olsun Diyenler!

Ellerimi temizlerken krem sürmüş gibi olayım, diyen var mı aranızda? Diğer dezenfektanların cildi kurutan ve gün sonunda mutlaka kuvvetli bir nemlendirici ile ellerinizi nemlendirmenizi gerektiren etkilerine karşın Detroderm, farklı bir içerikle karşımızda. Detroderm sayesinde hem ellerinizi temiz tutarak gönlünüz rahat bir şekilde hareket edebilir hem de ellerinizi yumuşacık tutabilirsiniz. Ürünün formülünde cilt üzerinde biriken aktif maddeler bulunmadığı için ciltte tahriş veya hassasiyet oluşturmaz. Diş hekimlerinin, eczacıların, doktorların da tavsiye ettiği, muayenehanelerinde bulundurdukları bu ürüne gözünüz kapalı güvenebilirsiniz.

Temiz ve yumuşacık eller için tıklayın!

Eliniz, Cildiniz ve Bulunduğunuz Ortam İçin Crystalin'i Tercih Edin!

Crystalin hijyenik yaşam kiti ile virüssüz bir hayata hazır mısınız? Crystalin anti-septik ve anti-mikrobiyal dezenfektan seti içerisinde bulunan ürünlerle hem ellerinizi, hem cildinizi hem de bulunduğunuz ortamı %99.9 oranında bakteri, virüs ve mantarlardan arındırabilirsiniz. Sadece ellerinizi değil, kişisel eşyalarınızı, temas noktalarınızı, kıyafetlerinizi, mobilyalarınızı hatta evcil hayvanlarınızın gereçlerini de dezenfekte edebilirsiniz. Diğer dezenfektanlardan farklı olarak Crystalin ağız içi, diş eti, boğaz, burun, göz kapağı, periton gibi hassas bölgelerin dezenfeksiyonu için de kullanılabilir. Ancak bu noktada yine de bir profesyonele danışmayı ihmal etmemeniz gerek!

Crystalin'le güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için tıklayın!

Superox'la Çocuklarınızı Koruyun!

Çocuklarınızın el dezenfektanı kullanması konusunda endişeleniyorsanız, Superox'a bir şans verin! Tıp sektöründe yara çevresi dezenfektanı olarak bilinen bu ürün, içerdiği hipokloröz asitler sayesinde saniyeler içinde bakteri ve virüsleri öldürür. Yalnızca bakteri ve virüsler değil, amip, yosun, maya, küf, sporlu bakteriler gibi canlı ve zararlı organizmaları da yok eder. Cilt pH'ına uygun olduğu için hızla tolere edilir ve tahrişe neden olmaz. 1 dakikalık etki süresinin sonunda suya dönüşerek buharlaşır, hem iyileştirici hem de temizleyici bir görev yapar.

Çocuklarınızın cildini güvenli ellere emanet edebilmek için tıklayın!

Doğadan Gelen Güç Farmisol'le Güvendesiniz!

Alkol, antibiyotik veya kortizol içerikli herhangi bir kimyasal içermeyen, doğal içerikleriyle mikroorganizmalara savaş açan Farmisol, cildinize uyumlu bir dezenfektan. Doğal içeriği sayesinde cilt yüzeyinde kalıntı bırakmaz, yıkama ve durulama yapmanıza gerek kalmaz. Cildinizi tahriş etmeden temizler, hipokloröz asitler yardımıyla bakteri ve virüslerden korunmanıza yardımcı olur. Sadece ellerinize değil, bütün vücudunuza uygulayarak kullanabilirsiniz. Anti-bakteriyel, ani-viral ve anti-fungal olduğu için tüm mikroorganizmalara karşı tam bir koruma sağlar. El dezenfektanı açıldıktan sonra kullanım süresine ve son kullanma tarihine dikkat ederek kullanmanız gerekir.

Doğanın gücüyle korunmak için tıklayın!

