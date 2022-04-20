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Çantasız yapamam diyenler için hem görünüşüyle göz dolduran hem de bütün gereklilikleri karşılayacak çanta önerileri

20.04.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel bir kombin çantasız olmaz, değil mi? Birçok farklı renk ve modelle karşımıza çıkan çantalar olmadan en şık kombinler bile eksik kalıyor sanki. "Kombinlerin tamamlayıcısı çantalar olmadan yapamam." diyenlerdenseniz harika ürünlerle karşınızdayız! Hem şıklığıyla göz dolduran hem geniş iç hacmiyle oldukça kullanışlı birbirinden kaliteli çanta modellerini listeledik. Göz atmaya ne dersiniz?

Çantasız yapamam diyenler için hem görünüşüyle göz dolduran hem de bütün gereklilikleri karşılayacak çanta önerileri

Çantalar ihtiyaç olmanın çok ötesinde, vazgeçilemez bir aksesuar aynı zamanda. Sporda, alışverişte, sahilde yürüyüşte, arkadaş toplantılarında ya da şık davetlerde çanta olmadan olmaz. Hem kombinleri tamamlayan hem bir kadının her an ihtiyaç duyabileceği birçok ürüne yer sunan çantalar, farklı modellerle gönlümüzü fethediyor. Siz de "Çantasız asla!" diyenlerdenseniz doğru yerdesiniz! Gelin, şık, kaliteli ve kullanışlı modellerin yer aldığı yazımıza hep birlikte göz atalım!

1. Geniş iç hacmiyle Kipling Çanta

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Şık görünüşüyle herkesin beğenisini kazanacak Kipling Çanta, zarif duruşuyla kıyafetlerinizle güzel bir birliktelik oluştur. Geniş iç hacmi sayesinde günlük olarak yanınızda taşımanız gereken eşyalar için ihtiyaç duyduğunuz alanı sunar. Ürünü hem günlük yaşam hem ofis kombinlerinize dâhil edebilirsiniz. El çantası olarak kullanabileceğiniz modeli dilerseniz kol çantası olarak da tercih edebilirsiniz. Fermuarlı ağız tasarımı, içindeki eşyaların düşmesini ve zarar görmesini engeller. Ön kısımda bulunan fermuarlı göz, telefon ve cüzdan gibi küçük eşyalar için ekstra alan oluşturur. Çantayı jean pantolon ve beyaz tişörtle kullanabilirsiniz.

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2. Zarif duruşuyla Cengiz Pakel Sırt Çantası

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Tek ve geniş iç hacme sahip Cengiz Pakel Sırt Çantası, günlük eşyalarınızı yanınızda taşımanız için ihtiyaç duyduğunuz alanı sunar. Hoş duruşuyla şık spor kombinleri tamamlar. Polyesterden elde edilen çanta, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım ömrü sunar. Ön kısımda bulunan fermuarlı göz ise cüzdan ve anahtar gibi küçük eşyalar için ekstra alan sağlar. Çantayı boyunuza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Günlük hayatta kullanabileceğiniz ürünü dilerseniz ofiste de tercih edebilirsiniz. 3 farklı renk seçeneği bulunan çantayı, siyah tayt ve oversize tişörtle kombinleyebilirsiniz.

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3. Eşsiz tasarımıyla Desigual Çanta

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Desigual Çanta, şık duruşuyla gören herkesin beğenisini kazanır. Ürünü hem günlük yaşamda hem özel günlerde tercih edebilirsiniz. Poliüretan malzemeden elde edilen çanta, dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca kullanım imkânı verir. Geniş iç hacmi, günlük ihtiyaç duyduğunuz eşyaları yanınızda taşımanız için gereken alanı sunar. Fermuarlı ağız kısmı eşyaların düşmesini ya da zarar görmesini engeller. Çantayı ister elde ister kolda taşıyabilirsiniz. İplikten üretilen kolye ucu detayı ve işlemeler ise ürüne hoş bir hava katar. Çantayı hemen her kombininizi tamamlamak için tercih edebilirsiniz.

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4. Rengârenk tasarımıyla dikkat çeken N.V. Bags Çanta

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İster günlük hayatta ister özel günlerde tercih edebileceğiniz N.V. Bags Çanta, geniş iç hacmi sayesinde ihtiyaç duyduğunuz eşyalarınızı yanınızda taşımanız için gereken alanı sunar. Omuzdan askılı tasarıma sahip ürün, hafif yapısıyla gün boyu konforlu kullanım imkânı verir. Çizgili desenler çantaya güzel bir hava katar. Fermuarlı kapaması sayesinde içindeki eşyaların düşmesini engeller. Püskül detayı ise çantaya hoş bir hava katar. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre size eşlik eder. 3 farklı renk seçeneği bulunan çantayı midi boy elbise ve topuklu ayakkabıyla yapacağınız kombini tamamlamak için tercih edebilirsiniz.

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5. Yumuşak dokusuyla Luwwe Bag's Çanta

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Spor giyim tarzını sevenlerin bayılacağı Luwwe Bag's Çanta, yumuşak dış dokusuyla tende hoş bir his uyandırır. İthal suni deriden elde edilen ürün, dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca size eşlik eder. Bir yüzü nubuk diğer yüzü süet görünüme sahip çantayı çift taraflı olarak kullanabilirsiniz. Bir ana bölmeden oluşan ürün, geniş iç hacmiyle ihtiyaç duyduğunuz alanı sunar. Zarif duruşuyla kolunuzda hoş bir duruş yakalar. Çantanın kol boyunu kendinize uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Püskül detayları ürüne güzel bir hava katar. 7 adet renk seçeneği sunan çantayı mini etek ve crop gömlekle kombinleyebilirsiniz.

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6. İster günlük ister özel günlerde tercih edebileceğiniz Taloit Çanta

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Taloit Çanta, geniş iç hacmi sayesinde günlük yaşamda ihtiyaç duyduğunuz eşyaları yanınızda taşımanız için gereken alanı sunar. Poliüretan deriden elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla hoş bir his uyandırır. Modeli ister el ister kol çantası olarak tercih edebilirsiniz. Zarif görünümü sayesinde şık bir duruş sergiler. Hafif yapısıyla gün boyu konforlu kullanım sunar. Ürünü günlük yaşamda kullanabileceğiniz gibi özel günlerde de tercih edebilirsiniz. Dayanıklı materyallerden üretilen çanta, uzun yıllar boyunca size eşlik eder. Ürünü her türlü kıyafetle kombinleyebilirsiniz.

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7. Şıklığı kolunuza taşıyan BERNARDO BOSSI Çanta

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Güzel görünümüyle beğenileri toplayacak BERNARDO BOSSI Çanta, zarif duruşuyla kıyafetlerinizle mükemmel birliktelik sunar. Büyük fermuarlı ana bölüm, çeşitli eşyalarınız için gereken alanı sağlar. Ön kısımda bulunan çift göz ise telefon ve anahtar gibi küçük eşyalarınızı koymanız için ekstra alan oluşturur. Kısa sapını istediğiniz zaman kolayca çıkarıp takabilirsiniz. Günlük yaşamda kullanabileceğiniz çantayı ofiste de rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Suni deriden elde edilen ürün, dayanıklı yapısı sayesinde uzun süreli kullanım ömrü sunar. Ön tarafta bulunan logo, çantaya hoş bir detay katar.

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8. Her an tarzınızı yansıtacak Wodasi Çanta

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Birinci sınıf poliüretan deriden elde edilen Wodasi Çanta, yumuşak dokusuyla gün boyu konforlu kullanım sunar. Yüksek kaliteli metal parçalar ve polyester astar malzemesiyle uzun süre size eşlik eder. Siyah renk üzerinde yer alan yaldızlı ayrıntılar, çantaya hoş bir hava katar. Alt kısımda bulunan aşınmaz pedler ise sürtünmeyi azaltır. El ve kol çantası olarak tercih edebileceğiniz çantanın kol boyunu kendinize uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Geniş iç hacmi günlük eşyalarınız için ihtiyaç duyduğunuz alanı sağlar. Çantayı ister özel günlerde ister ofiste kullanabilirsiniz. Ürünü kot pantolon ve oversize gömlekle kombinleyebilirsiniz.

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9. Zincirli askı tasarımıyla PİNK PEARL Çanta

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Geniş iç hacme sahip çantaya sahip olmak istiyorsanız PİNK PEARL Çanta'yı tercih edebilirsiniz. Suni deriden elde edilen ürün, dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre sorunsuz kullanılır. Şık duruşuyla hoş bir görünüm sergiler. Askı kısmında bulunan parlak zincir detayları ürüne güzel bir hava katar. Üç bölmeden oluşan iç kısım ise eşyalarınızı düzenli şekilde yerleştirmenize olanak verir. Önde bulunan logo, çantaya zarif ve minimal bir görünüm kazandırır. Ürünü ister günlük yaşamda ister özel günlerde kullanabilirsiniz. Çantayı siyah bodycon elbise ve topuklu ayakkabıyla tercih edebilirsiniz.

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10. Her kıyafetle rahatlıkla tercih edebileceğiniz Pull & Bear Çanta

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El çantası olarak kullanabileceğiniz Pull & Bear Çanta'yı çıkarıp takılabilen askısı sayesinde omuz çantası olarak da tercih edebilirsiniz. %92 pamuktan elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla teninize nazikçe dokunur. Nefes alan yapısı, çanta içinde kötü koku oluşumunu engeller. Geniş iç hacmi ise günlük eşyalarınız için gereken alanı sunar. Askıyı kendi boyunuza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Zarif tasarımlı çantayı ister ofiste ister günlük yaşamda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla uzun süre kombinlerinize eşlik eder. Çantayı her türlü kıyafetle kullanabilirsiniz.

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