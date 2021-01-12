Beygir gücü, tork ve bu değerlerin hangi devir bantlarında elde edildiği silindirin şekli ve kolunun uzunluğu ile doğrudan bağlantılıdır. Değişimleri etkileyen elemanların 2 ismi bulunmaktadır. İlki silindirin çapı, diğeri ise silindir kolunun ölçüsü olan Strok. Çap ve Strok, beygir gücü ve torku nasıl etkiler?

SİLİNDİR NEDİR?

Silindir İngilizce bir kelime olan “Cylinder” ifadesinden Türkçe’ye geçmiştir. Silindir, geometrik bir ifadedir ve daire şeklinin uzatılmasıyla veya bir dikdörtgenin bir eksende döndürülmesiyle ortaya çıkar. İçten yanmalı motorlarda pistonların yukarı aşağı gidip geldiği hattın ismi ise silindir boşluğudur.

ÇAP VE STROK NEDİR?

Silindir hacminin hesaplanması için, geometride kullanılan daha farklı ifadeler vardır. Motorda silindir çapına “Bore” ve yüksekliğine de “Stroke” ismi verilmektedir. Fakat Türkçe ifade ederken Bore zor olacağı için, bu ifade yerine Çap kelimesi kullanılmaktadır. Silindirin yüksekliği içinse İngilizce’de olduğu gibi Stroke yani Strok kelimesi kullanılır. Fakat bu ifade Strok ifadesi pistonun silindir içerisinde yol aldığı ve taradığı bölge için geçerlidir. Bu sebepten dolayı otomobil teknik bilgileri arasına bu ifadeler “Çap-Strok” olarak geçmiştir.