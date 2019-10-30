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Çapa Tıp Fakültesi'nin ambulansı çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 04:12 | Son Güncelleme

Çapa Tıp Fakültesi'nin ambulansı çalındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde park halindeki bir ambulans kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Alınan bilgiye göre, ambulans şoförü Mustafa Gül, hastanenin ambulans park yerine aracı park etti. Gül, daha sonra malzeme almak için diğer ambulansa geçti. Duyduğu ses üzerine araçtan inen Gül, kullandığı ambulansın hızla park yerinden uzaklaştığını gördü.

Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
ambulans Çapa Tıp Fakültesi hırsızlık

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