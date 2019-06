Çapraz nakille çifte bayram

İzmir’de hastalıkları dışında ortak noktaları olmayan Sezgin ve Güçlü ailelerini çaresizlik bir araya getirdi, “çapraz böbrek nakli” sayesinde tanışıp, organ kardeşi oldu. Eşleri Semra Sezgin (30) ile İlhan Güçlü’ye (56) kan uyuşmazlığı nedeniyle verici olamayan Ferhat Sezgin (39) ve Naciye Güçlü (56) böbreklerini değiş tokuş yaptı. Ferhat Sezgin İlhan Güçlü’ye, Naciye Güçlü de Semra Sezgin’e yeni hayatlarının kapılarını açtı. Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, “İki hastamız da şanslıydı, başvurularından çok kısa sürede eşleştiler ve çapraz nakille sorunlarına çözüm bulduk” dedi. İzmir’in Menemen ilçesinde oturan, yaşamını boyacılık yaparak sürdüren 5 çocuk 3 torun sahibi İlhan Güçlü, yaklaşık 3 ay önce göğüs ağrısı, nefes alamama şikayetiyle doktora başvurduğunda başına nelerin geleceğini bilmiyordu. Böbrek yetmezliği tanısı koyulunca şaşıran Güçlü, bir anda kendisini diyalizde buldu. Haftanın üç günü makineye bağlanmak zorunda kalan Güçlü’nün imdadına eşi Naciye Güçlü yetişti. Naciye Güçlü, eşini makineden kurtarmak için hiç düşünmeden gönüllü verici oldu, çift böbrek nakli için İzmir Kent Hastanesine başvurdu. Ancak kan uyuşmazlığı nedeniyle Naciye Güçlü’nün verici olamayacağı ortaya çıktı. Güçlü çifti hastanenin çapraz nakil listesine yazıldı.

“Kardeşim oldular” Bir komşularının 10 yıldan bu yana kadavradan bağış beklediğini ve bir türlü çıkmadığını belirten Naciye Güçlü, “Hastanede bize çapraz nakilden bahsettiler. Ben zaten canı gönülden eşime verici olmak, can olmak istiyordum. Eşim hastaydı, makineye giriyordu. İyi ki bu çapraz nakil oldu. Allah’ın izni ile inşallah eşim de Semra Hanım da iyi olacak. Çapraz nakil olduğumuz aileyi daha önce tanımıyorduk. Burada tanıştık. Şimdi kardeşim gibi oldular. Kız kardeşim, oğlan kardeşimmiş gibi bir sıcaklık var. İçinde parçamı taşıdığı için mi bilmiyorum. Birbirimize çok ısındık” diye duygularını dile getirdi.

“Kız olursa Naciye, erkek olursa İlhan koyarız adını” 6 yıldan bu yana böbrek yetmezliği tedavisi gördüğünü, eşinin gönüllü olmasıyla diyalize girmeden nakil olmaya karar verdiğini belirten Semra Sezer de şöyle konuştu: "Ancak kan uyuşmazlığı yüzünden eşimden nakil yapılamadı. Bütün tetkikler yapıldıktan bir hafta sonra haber geldi, ‘eşleşme var’ diye. Bir ailemiz daha oldu. Ablam ve ağabeyim oldular. Bu kez çok farklı bir bayram olacak. Yeniden doğdum, büyüdüm. Yeni bir aile tanıdım. Bu bize bayram hediyesi oldu. Hayatımda her şey değişti. Artık çocuk sahibi bile olabilirim. Tek temennim bu zaten. Doktorlar nakil olana kadar hamile kalmamam gerektiğini söylüyordu. Çünkü nakil durumu olursa alınma durumu vardı. Bu saatten sonra herhalde hamile kalmama izin verirler. İlhan Bey’e yeniden bir torun gelir belki. Naciye Ablama da çok teşekkür ediyorum. Bana yeniden yaşama şansı verdi. Kızımız olursa adını Naciye, oğlumuz olursa da İlhan koyarız.”

“Çok hızlı gelişti”

Eşine veremediği böbreğiyle İlhan Güçlü’ye can aşısı olan Ferhat Sezgin de şunları söyledi:

“Kanlarımızın uyuşmadığını zaten biliyorduk. Bize çapraz nakilden bahsetmişlerdi. Eşleşme olduğunda bizi arayacaklarını söylemişlerdi. Her şey bir ay içerisinde oldu. Çok hızlı gelişti. Çok sevindik. İkisinin de çok şükür sağlığı yerinde. Onlar bizim ailemiz oldu.”

“Kısa sürede eşleşme oldu, şanslılar”

İzmir Kent Hastanesi Böbrek Nakli ekibinden Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok da şu bilgileri verdi:

“İki hasta da kan grubu açısından yakınlarından bir böbrek nakli vericisi bulamayan hastalardı. Biz böyle hastalarda çapraz nakille çözüm bulmaya çalışıyoruz. Eğer kan grubu uyumlu hasta bağışçısı yoksa aynı durumda olan karşı tarafta bir verici mevcutsa çapraz olarak her iki vericiyi de diğer alıcılara nakil yapmak suretiyle her ikisine de çözüm bulmuş oluyoruz. Biz bu konuda bir liste tutuyoruz. Uyumlu olanları eşleştirerek nakil yapıyoruz. Bunun ne kadar süreceği soru işareti. Uzun yıllar kadavradan bağış çıkmayabiliyor. Çapraz nakilde de süreler uzayabiliyor. Ancak bu hastalarımız başvurudan çok kısa süre sonra eşleştikleri için çok şanslıydılar. Hatta Semra Hanım henüz diyalize girmemişti. Diyalize girmeden çapraz verici ile nakil olmuş oldu. Böbrek yetmezliğinde çocuk sahibi olmak hem düşük ihtimal hem de sürdürülebilmek çok zor. Çocukta bir takım problemler olabiliyor, alıcının sağlığı tehlikeye girebiliyor. O yüzden nakil sonrası belli bir süreye erişince, kontroller sonrası gebelik için de ne gerekiyorsa yapılacaktır. “