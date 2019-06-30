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Caretta carettaları ölümden kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 11:50 | Son Güncelleme

MERSİN'de, vücuduna atıkların dolandığı yavru ile yolunu kaybedip inşaat giren anaç caretta caretta, kurtarılıp denize bırakıldı.

Caretta carettaları ölümden kurtardılar

Gülhan DEMİRCİ/MEZİTLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'de, vücuduna atıkların dolandığı yavru ile yolunu kaybedip inşaat giren anaç caretta caretta, kurtarılıp denize bırakıldı.
Merkez Mezitli ilçe sahilinde balık avına çıkan 4 arkadaş, yavru bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının su yüzeyinde hareketsiz halde durduğunu farketti. Suya giren kişi tarafından çıkarılan yavrunun bedenine plastik poşetin dolandığını gören balıkçılar, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan cerattayı kurtarma operasyonu başlattı. Carettanın üzerindeki atıkları makasla kesen balıkçılar, yavruyu yeniden denize bıraktı.
Tece Mahallesi'nde yumurta bırakmak için sahile çıkan bir anaç caretta ise yolunu kaybedip kumsala 300 metre mesafede bulunan inşaat alanına girdi. Carettayı gören işçiler zabıta ekiplerini bilgilendirdi. Bölgeye hareket eden zabıta ekipleri, yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki kaplumbağayı bulunduğu yerden alıp sahile bıraktı. Carettanın yumurtalarını bıraktığı alanı da şeritlerle çeviren ekipler, yuvalama noktasına uyarı levhası astı.
Kumsaldaki vatandaşlar ile mahalle sakinlerini caretta yuvaları konusunda uyaran Zabıta Personeli Mehmet Ali Eldeleklioğlu, "Vatandaşlarımız yuvaların üzerinde ateş yakmasınlar, şemsiye çakmasınlar. Bizim amacımız vatandaşımızın burada bir canlı olduğunu bilmesi. Amacımız carettaların korunmasını sağlamak. Vatandaşlarımızın duyarla olmasını rica ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Caretta carettaları ölümden kurtardılarCaretta carettaları ölümden kurtardılarCaretta carettaları ölümden kurtardılarCaretta carettaları ölümden kurtardılar

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