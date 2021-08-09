Caretta carettanın hayatını kurtardı, gözyaşlarına boğuldu

Boğazındaki misina ve poşet nedeniyle hayatını kaybeden caretta için gözyaşlarına boğulan Seher Akyol, bu kez bir carettayı kurtarmanın mutluluğunu yaşadı. Balıkçılar tarafından bulunarak sahile çıkarılan caretta caretta, Akyol tarafından getirildiği hastanede tedaviye alındı. Boğazına kaçan olta nedeniyle yaralanan caretta, iyileştikten sonra denize bırakıldı. Akyol, bu anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

OLTA KAÇTIĞINI GÖRÜNCE YARDIM İSTEDİLER

Manavgat Boğaz mevkiinde balıkçılar denizde buldukları yaralı caretta caretta’nın ağzındaki oltayı çıkarırken caretta caretta’yı DEKAFOK Başkanı Seher Akyol’dan yardım istediler. Akyol, caretta carettayı ATV’sinin önündeki kasaya koyarak tedavi için Cumhuriyet Meydanı'nda yangından zarar gören hayvanların tedavilerinin yapıldığı hastaneye getirdi. Burada yapılan kontrollerde ağzında başka bir cisme rastlanılmayan caretta caretta iğneyle tedavi edildi, kabuğuna yapışan deniz kabukları da operasyonla çıkarıldı. Sağlığına kavuşan caretta caretta, Boğaz mevkiine götürülerek yuvası olan denize bırakıldı.

MUTLULUK GÖZYAŞLARI

İki gün önce denizden çıkardığı caretta caretta, boğazındaki misina ve poşet yüzünden ölünce büyük üzüntü yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, bu kez caretta carettayı kurtarmanın mutluluğuyla gözyaşı döktü. Manavgat’ta toplumun büyük kesiminin carettalar konusunda duyarlı bir hale geldiğini belirten Akyol “Bu carettayı balıkçı arkadaşlarımız sayesinde yaşama döndürdük. Hastanedeki arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Dün ölümüyle bizi ağlatan carettaydı, bugünde sevinçten ağlatan yine caretta oldu. Çok mutluyum” dedi.

İHA

