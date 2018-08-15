Carettalar carettalar denizle buluştu

Antalya'nın Çıralı sahilindeki yuvalarından çıkan yavru deniz kaplumbağaları, denize kavuştu.
Kemer ilçesinde yumurtalarından çıkan yavruların denizle buluşma süreçleri devam ediyor. Caretta caretta yavrularının zorlu yolculuklarına Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve çok sayıda turist de eşlik etti.
Karaoğlu, Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi üyesi olan ve çevresinde "caretta babası" olarak tanınan Bayram Kütle ile yuvaları açtı. Yuvalardan çıkan yavruların tespiti yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.
Karaloğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 650 kilometrelik Antalya sahilinde carettaların mayısta yumurta bıraktığını, ağustosta ise denizle buluştuğunu söyledi. Dünya Doğal ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin kırmızı listesindeki en önemli canlılardan birisinin caretta carettalar olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, bu hayvanların yumurtlama bölgelerinin, bölge halkı tarafından sahiplenmesinin, korunmasının çok önemli olduğunu kaydetti.
Çıralı bölgesinde carettaların çok özenli korunduğunu anlatan Karaloğlu, "Burada gönüllü çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar, vatandaşın kendi oluşturduğu çevre koruma kooperatifi eliyle yürütülüyor. Duyarlılıkları dolayısıyla Çıralı halkını kutluyorum. Buradan çıkan yavrular yıllar sonra yumurtlamak için geri geliyor. Bu sahilleri kullanacağız ama bu sahillerde bizim kadar yaşama hakkı olan başka canlılar var. Onların yaşam haklarına da saygı duyacağız. Herkes bu plajları başka canlıların da kullandığını bilmeli. Belirlenen yuvalara kesinlikle dokunmamalı." diye konuştu.
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