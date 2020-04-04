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Carlos Ghosn - Lübnan, Japonya'dan kaçan eski Nissan CEO'suna yurt dışına çıkış yasağı koydu

04.04.2020 22:16 | Son Güncelleme

Lübnan, ev hapsindeyken Aralık ayı sonunda Japonya'dan kaçan ve Türkiye üzerinden ülkeye giden eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'a yurt dışına çıkış yasağı koydu. Yetkililer, Lübnan Başsavcısı'nın Ghosn'un durumunu incelediğini açıkladı.

Carlos Ghosn - Lübnan, Japonya'dan kaçan eski Nissan CEO'suna yurt dışına çıkış yasağı koydu

Lübnan, ev hapsindeyken Aralık ayı sonunda Japonya'dan kaçan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un ülkeden ayrılmasını yasakladı.

Carlos Ghosn, Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) hakkında tutuklama emri çıkarması sonrası Lübnan'da savcılar tarafından sorgulanmıştı.

Yetkililer, Lübnan Başsavcısı'nın Ghosn'un durumunu incelediğini açıkladı.

Lübnan, Brezilya ve Fransa vatandaşı olan 65 yaşındaki Ghosn, pasaportlarını avukatlarına teslim etmiş, "Adaletten değil, adaletsizlikten kaçtım" demişti.

Ghosn'un yargılanmayı beklerken, müzik ekipmanları için kullanılan bir kutunun içine saklanarak kaçtığı belirtiliyor.

Gözaltına alınışını Pearl Harbour baskınına benzetti

Carlos Ghosn ise gözaltına alınışını 2'nci Dünya Savaşı'nda Japonların sürpriz bir saldırıyla ABD donanma üssünü bombaladığı Pearl Harbour baskınına benzetti.

İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçtıktan sonra ilk kez medyanın önüne çıkan Ghosn, dün Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında kendisine Japon hükümet yetkililerinin de dahil olduğu bir komplo kurulduğunu iddia etti.

Ghosn'un komplo iddiası için şunları söyledi:

"Komplo' 2017'nin ilk aylarında Nissan'ın performansının düşüşüyle başladı. Japonlar, Nissan'ın Fransız otomotiv devi Renault ile ortaklığından ve şirket yönetiminde söz sahibi olmasından rahatsızdı. Ortaklıkta taraflar birbirine güvenmiyordu ve bazı Nissan yöneticileri Renault'nun nüfuzundan kurtulmanın tek yolunun Ghosn'dan kurtulmak olduğuna karar verdi."

Renault Nissan'ın yüzde 43,4, Nissan da Renault'nun yüzde 15 hissesine sahip.

'Aklanma şansım yoktu'

Carlos Ghosn, bir koruma ordusuyla binanın yan tarafından girerek geldiği basın toplantısında kaçışının ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi ancak "Yüzde 99 hüküm giyme oranının olduğu bir adalet sisteminde" aklanma şansının olmadığı için kaçtığını savundu.

Arkadaşlarının kendisine 'Sana komplo kurduklarını nasıl fark etmedin?" diye sorduğunu belirten Ghosn, "Onlara 1941'de Japon Hava Kuvvetleri'nin Amerikalılara sürpriz saldırısını hatırlattım" diye konuştu.

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'na dahil olmasına neden olan Pearl Harbour Baskını'nda Japon uçakları 12 Amerikan savaş gemisini ciddi şekilde hasara uğratmış ya da batırmış, 188 savaş uçağını imha etmişti. Saldırıda 2403 Amerikan askeri ve 68 sivil ölmüştü.

Nissan'dan para kaçırdığı suçlamasıyla Kasım 2018'de gözaltına alınan ve Nisan 2019'da yaklaşık 9 milyon dolara kefaletle salıverilen Ghosn, o tarihten beri ev hapsinde tutuluyordu.

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