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Carousel AVM çalışma saatleri nedir? Carousel AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1995 senesinde açılan Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi, İstanbul’un Avrupa Yakası’na bağlı Bakırköy ilçesinde yer alır. İstanbul’un dördüncü alışveriş merkezi olarak misafirlerine kapılarını açan Carousel AVM, 2015 senesinde baştan aşağı yenilenerek, akıllı bina durumuna gelmiştir. Peki, İstanbul’un köklü alışveriş merkezleri arasında yer alan Carousel AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Carousel AVM çalışma saatleri nedir? Carousel AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Carousel Alışveriş Merkezi içerisinde giyimden kozmetiğe, ev dekorasyonundan ayakkabı ve çantaya, saatçilerden markete, yeme içme mekânlarından kitapçıya, kuru temizlemeden turizme kadar birçok farklı hizmet sunan mağaza bulunur. AVM’nin açılış ve kapanış saatleri çoğunlukla benzerdir. AVM içerisinde hizmet sunan mağazaların mesai saatleri ise değişebilir. Carousel AVM saat kaçta kapanıyor, çalışma saatleri nedir?

Carousel AVM çalışma saatleri nedir?

Kültürel ve sosyal faaliyetleri uluslararası standartlarda misafirlerine sunan Carousel AVM’nin çalışma saatleri yasal bir düzenleme olmadığı takdirde aynıdır. AVM, gelen misafirlerine alışveriş deneyimi sunmanın yanı sıra çocuklar için de oyun merkezleri sunar. Ayrıca alışveriş merkezi içerisinde sinemaseverlerin keyifle film izleyebilecekleri 7 tane sinema salonu mevcuttur. AVM’nin resmî web sitesini ziyaret ederek hem etkinlikler hem de kampanyalar hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Carousel AVM saat kaçta açılıyor?

Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak da bilinen Carousel AVM’nin çalışma saatleri dâhilinde haftanın her günü hizmet verir. Carousel AVM açılış saati genellikle sabah 100’dır. AVM içerisinde hizmet sunan mağazaların mesaiye başlama zamanı mağazadan mağazaya farklılık gösterebilir. AVM öğle saatlerinde de gelen misafirlerine aralıksız bir şekilde hizmet vermeye devam eder. Bu yüzden öğle saatlerinde de alışveriş merkezine gelebilir, mağazalardan alışveriş yapabilirsiniz.

Carousel AVM saat kaçta kapanıyor?

Carousel AVM’nin çalışma saatleri bitişiyle AVM bünyesinde hizmet sunan mağazaların kapanış saatleri birbirinden farklı olabilir. Genel olarak Carousel AVM kapanış saati gece 22.00’dır. Carousel mbil uygulaması ile alışveriş merkezinin ayrıcalıklarla dolu kampanyalarından ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Bu mobil uygulamasını alışveriş merkezinin resmî web sitesini ziyaret ederek kolay bir şekilde mobil cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Carousel AVM hafta sonu açık mı?

Carousel AVM’nin çalışma saatleri hafta içinde olduğu gibi hafta sonu da kesintisiz bir şekilde gelen misafirlerine hizmet vermeye devam eder.Carousel AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati genellikle hafta içi mesai saatleri ile aynıdır. AVM içerisinde hizmet sunan mağazaların hafta sonu çalışma saatleri AVM’den bağımsız olarak farklılık gösterebilir. Carousel AVM hafta sonu çalışma saatleri ise farklı bir durum söz konusu olmadığı sürece aşağıdaki gibidir:

  • Cumartesi: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası
  • Pazar: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Ayrıca dinî bayramlarda ve resmî tatil günlerinde Carousel AVM’nin ve AVM içerisinde hizmet sunan mağazaların mesai saatlerinde değişiklik olabilir. En doğru bilgi için alışveriş merkezinin resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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