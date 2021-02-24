Çarpıcı iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den koparılmak isteniyor

AK Parti, 2023'te yapılacak seçimlerin hazırlığına şimdiden başladı. Haftalardır yapılan il kongrelerinin sonuncusu bugün İstanbul'da gerçekleşecek. 24 Mart'ta ise büyük kongrenin yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin kaderi" olarak gördüğü 2023 seçimlerine büyük önem verirken, yapılacak büyük kongrede AK Parti kadrolarının da yenilenmesi bekleniyor.

"EROĞDAN AK PARTİ'DEN KOPARILMAK İSTENİYOR"

Kongrelerin devam ettiği şu günlerde AK Parti'de hareketli günler yaşanması beklenirken bugün çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında 'el altından servis edilmeye çalışılan formül' diyerek verdiği bilgilerle, Erdoğan'ın AK Parti'den koparılmak istendiğini belirtti. Kongre öncesi Erdoğan'ın genel başkanlığı bırakacağının iddia edileceği bunun da partiyi Erdoğan'ın elinden almak için 'tuzak' olduğunu öne sürdü.

