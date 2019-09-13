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Çarptığı kadının başından ayrılmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 21:48 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpan otomobilin sürücüsü, yerde yatan kadının başından bir an olsun ayrılmayarak ambulansın gelmesini bekledi.

Çarptığı kadının başından ayrılmadı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpan otomobilin sürücüsü, yerde yatan kadının başından bir an olsun ayrılmayarak ambulansın gelmesini bekledi.
Olay, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. İsa Ç. yönetimindeki 06 BD 1592 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar A.’ya (54) çarptı. Otomobil sürücüsü İsa Ç., yerde yatan kadının başını dizlerinin üzerine alarak ambulansın gelmesini bekledi. Yaşar A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı.
Sürücü İsa Ç. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşar A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Çarptığı kadının başından ayrılmadıÇarptığı kadının başından ayrılmadıÇarptığı kadının başından ayrılmadı

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