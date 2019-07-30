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Çarptığı motosikletliyi hastaneye bırakıp kaçan sürücü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 10:36 | Son Güncelleme

AVCILAR'da, benzin istasyonuna giriş yapacağı sırada otomobiline çarparak yere savrulup yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye bırakıp kaçan, sürücü yakalandı.

Yılmaz OKUR, İSTANBUL,(DHA)-AVCILAR'da, benzin istasyonuna giriş yapacağı sırada otomobiline çarparak yere savrulup yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye bırakıp kaçan, sürücü yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Tahsin T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olay geçen çarşamba akşam saatlerinde Avcılar'da meydana geldi. Satış danışmanı olarak bir mağazada çalışan Gürkan Çalışkan motosikletiyle evine dönüyordu. D-100 Karayolu Avcılar Mezarlığı mevkiine geldiğinde hatalı şekilde benzinciye girmek isteyen bir otomobil sürücüsü aniden önüne çıktı. Çalışkan otomobile çarpamamak için manevra yapsa da başarılı olamadı. Otomobilin çarptığı motosikletli yere düşerek, yaralandı. Motosikletin altında kalan Çalışkan'a çevredeki diğer motosiklet sürücüleri yardım etti. Kendisine çarpan Tahsin T. ilk olarak benzinliğe girerek benzinini aldı, kendi aracını da kontrol ettikten sonra yaralı motosikletlinin yanına geldi. Belinde ve omurgasında ağrı hissettiğini söyleyen Gürkan Çalışkan'ı Tahsin T. özel bir hastaneye götürdü. Burada Çalışkan'ı görevlilere teslim eden sürücü hastaneden ayrıldı. Polis Tahsin T.2yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, görüntülerdeki otomobilin plaka bilgisinden kimliğini tespit ettikleri sürücü Tahsin T.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Tahsin T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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