CarrefourSA ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan öğrencilere kırtasiye desteği

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile başlattığı "Her Paket, Bir Çocuğa Destek" kampanyası kapsamında müşterilerinin katılımıyla toplanan kırtasiye paketlerini, Van'da toplum gönüllüsü gençlerin belirlediği bir okuldaki öğrencilere ulaştırdı. CarrefourSA tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl başlatılan "Her Paket, Bir Çocuğa Destek" kampanyası kapsamında CarrefourSA müşterilerilerinin satın aldıkları 20 liralık veya 40 liralık kırtasiye paketleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor. Kampanyanın ilk durağı ise Van oldu. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü'nün katılımıyla Van'ın Gevaş ilçesindeki Dilmetaş İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinlikle öğrenciler, kırtasiye paketlerini teslim aldı. Toplanan kırtasiye paketleri, Van'dan sonra Bursa, Eskişehir ve Şanlıurfa'da, toplum gönüllüsü gençler tarafından belirlenecek okullardaki öğrencilere ulaştırılacak. \ - "Öğrencilerin geleceği için katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, bugüne kadar attıkları her adımda, toplum ve gelecek yararına çalışmalar yapma vizyonuyla hareket ettiklerini belirtti. TOG ile toplum gönüllüsü gençlerin ihtiyaç belirlediği okullara katkıda bulunmak ve bu okullardaki çocukların eğitim masraflarını desteklemek amacıyla bu yıl ilk kez başlattıkları kampanyaya, müşterilerin gösterdiği ilgiden son derece memnun olduklarını vurgulayan Kartallıoğlu, şunları kaydetti: "Okulların açılmasından önce başlayan ve 3 Ekim'e kadar devam eden kampanyamız sonucunda toplanan kırtasiye paketlerini, müşterilerimiz adına ilk olarak Van'daki öğrencilere teslim etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Van'la başlayan projemiz bu yıl Bursa, Eskişehir ve Şanlıurfa illerine de ulaşacak. Gelecek yıl müşterilerimizin de desteğiyle projemize TOG ile devam edecek ve daha çok öğrenciye ulaşacağız. Bu vesileyle sosyal sorumluluk bilincimiz doğrultusunda adımlar atmaya, öğrencilerin geleceği için sağladığımız katkıları artırmaya devam edeceğiz."