HABER

CarrefourSA ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan öğrencilere kırtasiye desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 11:06 | Son Güncelleme

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu: - "Başlattığımız kampanyamıza müşterilerimiz tarafından gösterilen ilgiden son derece memnunuz. Van'la başlayan projemiz bu yıl Bursa, Eskişehir ve Şanlıurfa illerine de ulaşacak"

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile başlattığı "Her Paket, Bir Çocuğa Destek" kampanyası kapsamında müşterilerinin katılımıyla toplanan kırtasiye paketlerini, Van'da toplum gönüllüsü gençlerin belirlediği bir okuldaki öğrencilere ulaştırdı.

CarrefourSA tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl başlatılan "Her Paket, Bir Çocuğa Destek" kampanyası kapsamında CarrefourSA müşterilerilerinin satın aldıkları 20 liralık veya 40 liralık kırtasiye paketleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor.

Kampanyanın ilk durağı ise Van oldu. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü'nün katılımıyla Van'ın Gevaş ilçesindeki Dilmetaş İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinlikle öğrenciler, kırtasiye paketlerini teslim aldı.

Toplanan kırtasiye paketleri, Van'dan sonra Bursa, Eskişehir ve Şanlıurfa'da, toplum gönüllüsü gençler tarafından belirlenecek okullardaki öğrencilere ulaştırılacak.

\

- "Öğrencilerin geleceği için katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, bugüne kadar attıkları her adımda, toplum ve gelecek yararına çalışmalar yapma vizyonuyla hareket ettiklerini belirtti.

TOG ile toplum gönüllüsü gençlerin ihtiyaç belirlediği okullara katkıda bulunmak ve bu okullardaki çocukların eğitim masraflarını desteklemek amacıyla bu yıl ilk kez başlattıkları kampanyaya, müşterilerin gösterdiği ilgiden son derece memnun olduklarını vurgulayan Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"Okulların açılmasından önce başlayan ve 3 Ekim'e kadar devam eden kampanyamız sonucunda toplanan kırtasiye paketlerini, müşterilerimiz adına ilk olarak Van'daki öğrencilere teslim etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Van'la başlayan projemiz bu yıl Bursa, Eskişehir ve Şanlıurfa illerine de ulaşacak. Gelecek yıl müşterilerimizin de desteğiyle projemize TOG ile devam edecek ve daha çok öğrenciye ulaşacağız. Bu vesileyle sosyal sorumluluk bilincimiz doğrultusunda adımlar atmaya, öğrencilerin geleceği için sağladığımız katkıları artırmaya devam edeceğiz."

TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü ise toplum gönüllüsü gençlerin 81 ilde 135 gençlik grubu olarak bir araya gelerek çevrelerinde tespit ettikleri sorunlara çözüm yaratacak sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdiğini ifade etti.

CarrefourSA'nın desteğiyle yürüttükleri "Her Paket Bir Çocuğa Destek" kampanyası kapsamında 30 Ağustos-3 Ekim'de CarrefourSA müşterilerinin çocuklara destek olabilmek için kırtasiye malzemeleri satın aldığını aktaran Çitilgülü, "CarrefourSA da bu malzemeleri gençlerin tespit edecekleri okullara dağıtılmak üzere TOG'a bağışladı. Toplum gönüllüsü gençlerle bugün bu kampanya kapsamında ilk kez Dilmetaş İlkokulu'nda bu malzemeleri okulun öğrencilerine ulaştırıyoruz. Kampanyayı destekleyen CarrefourSA'ya ve bu süreci sahiplenen tüm toplum gönüllüsü gençlere çok teşekkür ediyorum." değerlendirmelerini yaptı.

PARTNERŞok! Kimse farkında değildi ama...Şok! Kimse farkında değildi ama...
8 arkadaşı şehit olan asker ile ilgili yürekleri dağlayan detay!8 arkadaşı şehit olan asker ile ilgili yürekleri dağlayan detay!
Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı! Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CarrefourSA' Kutay Kartallıoğlu

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Avcılar'da fabrikada yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Son dakika! Avcılar'da fabrikada yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Mısıroğlu açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Mısıroğlu açıklaması

8 arkadaşı şehit olan asker ile ilgili yürekleri dağlayan detay!

8 arkadaşı şehit olan asker ile ilgili yürekleri dağlayan detay!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

AVM'deki Atatürk heykeline tepki: Kim bu adam?

AVM'deki Atatürk heykeline tepki: Kim bu adam?

Ankara'da gözaltı hareketliliği! Asker ve sivillere operasyon

Ankara'da gözaltı hareketliliği! Asker ve sivillere operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.