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Çarşafın altına sabun koymanın mantıklı bir açıklaması var! Şıp diye uykuya daldırıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 22.12.2020 13:50 | Son Güncelleme:
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Çarşafın altına sabun koymanın mantıklı bir açıklaması var! Şıp diye uykuya daldırıyor

İyi bir gece uykusu herkesin yaşadığı bir şey değil. Çeşitli nedenlerle geceleri uykuya dalmakta zorlanan sayısız insan var. Bazıları endişeli, bazıları iyi bir pozisyon bulamıyor veya huzursuz bacak sendromuna sahip. Sebep ne olursa olsun, uykuya dalamamak çok rahatsız edicidir ve günlük yaşamınızda büyük bir etkiye sahip olabilir. Peki uyuduğunuz çarşafın altına sabun koymanın uykuyla ne ilgisi var, görelim.

Çarşafın altına sabun koymanın mantıklı bir açıklaması var!

HUZURSUZ BACAK SENDROMU

Huzursuz bacak sendromu veya HBS, alt bacakları hareket ettirmek için kontrol edilemeyen bir dürtüyle karakterize bir uyku bozukluğudur. Genellikle akşamları ve geceleri daha kötüdür ve şikayetler çoğunlukla kişi dinlenmek istediğinde ortaya çıkar. Hareket halindeyken şikayetler azalır, ancak hareket durur durmaz belirtiler ortaya çıkar. Bu uykuya dalmayı neredeyse imkansız kılar.

Huzursuz bacak sendromunun semptomları bacaklarda titreme, onları hareket ettirmek için karşı konulamaz bir dürtü ve dinlenememe şikayetleridir. Bacaklar hareket ettiğinde semptomlar azalır ve semptomlar geceleri gündüze göre daha kötüdür. Bu semptomları tanıyor musunuz? Eğer öyleyse, RLS ile uğraşıyor olabilirsiniz. Muhtemelen bu nedenle sık sık yorgunsunuzdur ve konsantre olmakta güçlük çekersiniz. HBS'li insanlar artık sinemaya gidemedikleri veya tren veya uçakla uzun mesafelere gidemedikleri için kendilerini kısıtlanmış hissederler.

HBS'nin nedeni bilinmemektedir. Muhtemelen beyindeki hareketi ve refleksleri kontrol eden sinir hücrelerinin rahatsızlığından kaynaklanmaktadır. Durum kalıtsal görünüyor. Bazen düşük demir seviyelerinden veya böbrek yetmezliği veya diyabet gibi diğer kronik hastalıkların bir yan etkisinden kaynaklanmaktadır.

LAVANTA SABUNU

Televizyon programının bir bölümünde, ünlü televizyon doktoru Dr. Mehmet Öz, huzursuz bacak sendromu için gerçekten işe yarayan garip bir tedaviden bahsetti: çarşaflarınızın altına sabun koymak ve özellikle de lavanta sabunu. Lavantanın sakinleştirici bir etkisi var gibi görünüyor. Çarşaflarınızın arasına, her akşam ayaklarınızın dibine bir parça lavanta sabunu koyun. Kasılmaların ve krampların azaldığını ve bacaklarınızın daha sakin olduğunu fark etmelisiniz! Denemeye değer, değil mi?

DENENDİ

Lavanta sabunu tekniği bilimsel olarak kanıtlanmamıştır, ancak birçok kişi internette gerçekten işe yaradığını belirtmektedir. Diğer kullanıcılar bunun plasebo etkisi olup olmadığını merak ettiler. Daha sonra bir kadın, kocasının haberi olmadan sabunu çarşafların altına koyduğunu ve hemen çok daha iyi uyuduğunu bildirdi. Yani, sadece kafanızın içinde değil gerçekten işe yarıyor.

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