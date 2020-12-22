Çarşafın altına sabun koymanın mantıklı bir açıklaması var! Şıp diye uykuya daldırıyor

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HUZURSUZ BACAK SENDROMU

Huzursuz bacak sendromu veya HBS, alt bacakları hareket ettirmek için kontrol edilemeyen bir dürtüyle karakterize bir uyku bozukluğudur. Genellikle akşamları ve geceleri daha kötüdür ve şikayetler çoğunlukla kişi dinlenmek istediğinde ortaya çıkar. Hareket halindeyken şikayetler azalır, ancak hareket durur durmaz belirtiler ortaya çıkar. Bu uykuya dalmayı neredeyse imkansız kılar.

Huzursuz bacak sendromunun semptomları bacaklarda titreme, onları hareket ettirmek için karşı konulamaz bir dürtü ve dinlenememe şikayetleridir. Bacaklar hareket ettiğinde semptomlar azalır ve semptomlar geceleri gündüze göre daha kötüdür. Bu semptomları tanıyor musunuz? Eğer öyleyse, RLS ile uğraşıyor olabilirsiniz. Muhtemelen bu nedenle sık sık yorgunsunuzdur ve konsantre olmakta güçlük çekersiniz. HBS'li insanlar artık sinemaya gidemedikleri veya tren veya uçakla uzun mesafelere gidemedikleri için kendilerini kısıtlanmış hissederler.

HBS'nin nedeni bilinmemektedir. Muhtemelen beyindeki hareketi ve refleksleri kontrol eden sinir hücrelerinin rahatsızlığından kaynaklanmaktadır. Durum kalıtsal görünüyor. Bazen düşük demir seviyelerinden veya böbrek yetmezliği veya diyabet gibi diğer kronik hastalıkların bir yan etkisinden kaynaklanmaktadır.