Casper’dan yeni telefon: Casper VIA F3

Akıllı telefon pazarına yaptığı iddialı girişi sürdüren Casper’ın teknik ve tasarım özelliklerine sahip yeni akıllı telefonu Casper VIA F3 tüketicilerle buluştu.

Teknoloji markası Casper, yeni akıllı telefonu Casper VIA F3’ü kullanıcılarının beğenisine sundu. Yüksek standartlardaki mobil teknolojiyi erişilebilir fiyatla kullanıcılarla buluşturmayı hedefleyen marka, yeni modelinde üç arka kamera, geniş ekran, uzun süre kullanım imkanı sunan yüksek batarya özelliklerini barındırıyor.

Casper VIA F3’te bulunan geniş açılı üç arka kamera sistemi fotoğraf çekme deneyimini üst noktalara taşımayı hedefleyerek, 6.26” boyutundaki uçtan uca damla çentikli ekran görsel ve video keyfini ikiye katlıyor. Performanslı bir işlemci, yapay zeka teknolojili kamera, yüksek batarya ve dahili hafıza özelliklerine sahip yeni telefon, akıllı telefon pazarına giriş yapıyor.

En geniş detaylar için üç kamera

Yeni telefonda bulunan 12MP+13MP+2MP boyutunda üç arka kamera, en göze çarpan farklılık olarak öne çıkıyor. Üçlü kamera sistemi, 120 derece geniş açıyla fotoğraf çekebilme fırsatı sunarken, çekilen her fotoğraf karesinde çok daha geniş manzaralara yer veriyor.