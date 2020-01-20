HABER
  4. Çatalca ve Silivri'de kar yağışı

Çatalca ve Silivri'de kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:52 | Son Güncelleme

İstanbul'da Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkili olması nedeniyle Çatalca ve Silivri ilçelerine kar yağarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolların açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkili olması nedeniyle Çatalca ve Silivri ilçelerine kar yağdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul, güne 5 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ve kuzeyli yönlerden soğuk esen rüzgarlı hava ile çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu bir gökyüzü ile başladı. İlerleyen saatlerde rüzgarın kuvvetini artırması, aralıklarla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Çatalca ve Silivri'de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Yağışa anında müdahale eden İBB ekipleri, yolların açık tutulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çekmeköy ve Şile'de karla karışık yağmur, kısa süreli kar yağabileceği belirtilirken, Çatalca ve Silivri'deki kar yağışının öğle saatlerine kadar aralıklarla orta kuvvette etkili olacağı, sonra karla karışık yağmur ve yer yer hafif şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

Şehir genelinde kuzeyli rüzgarlar alçak tabanlı bulutların oluşmasına, beraberinde aralıklarla hafif yağış geçişlerinin yaşanmasına ve sıcaklıkların da gerçeğinden 3-4 derece daha soğuk hissedilmesine neden oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 25 Ocak'a kadar mevsim normalleri ile 2-4 derece altında, 26 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağışlar nedeni ile yüzde 33'ler seviyesine kadar gerileyen baraj doluluk oranları son bir haftada etkili olan yağışlar neticesinde yüzde 53'ler seviyesine yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otobüs bekleyen kadına büyük şok! Otobüs bekleyen kadına büyük şok!
Erciyes'e hafta sonu 100 bin ziyaretçiErciyes'e hafta sonu 100 bin ziyaretçi
Kocaeli’deki AVM yangını bu sözlerle anlattı:Kocaeli’deki AVM yangını bu sözlerle anlattı:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baraj doluluk oranı Çatalca hava durumu İBB Silivri Şile

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fırında korkunç olay! Asansöre başı sıkıştı

Fırında korkunç olay! Asansöre başı sıkıştı

İstanbul merkezli 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda yeni gelişme! 59 kişi tutuklandı

'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda yeni gelişme!

'Kötü enerjileri temizleme' vaadiyle 6 bin dolarını aldı: Öz ağabeyinin tecavüzüne uğradığını anlattı...

'Kötü enerjileri temizleme' vaadiyle 6 bin dolarını aldı!

Eski İngiliz istihbarat subayının ölümüyle ilgili yeni gelişme! Mühür 67 gün sonra söküldü

Eski İngiliz istihbarat subayının ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Bursa’da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Bursa’da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Taksicinin dikkati dolandırıcının planını bozdu! Kendisini 'jandarma komutanıyım' diye tanıtmış

Taksicinin dikkati dolandırıcının planını bozdu! Kendisini 'jandarma komutanıyım' diye tanıtmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.