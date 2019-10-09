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ÇATALCA'DA ÖLEN KİŞİ İLE TATİLE GELEN GÜNEY AFRİKALI'NIN CENAZELERİ ADLİ TIP'TA KARIŞTI (1) (Ek görüntülerle) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 13:00 | Son Güncelleme

ÇATALCA'da  85 yaşında ölen Bedri Ayhan ile Güney Afrikalı Jacobus Johannes Nelson(66) cenazeleri otopsi için getirildikleri  Adli Tıp Kurumu'nda karıştı.

Müslim SARIYAR-Savaş ATAK/İSTANBUL, (DHA) ÇATALCA'da 85 yaşında ölen Bedri Ayhan ile Güney Afrikalı Jacobus Johannes Nelson(66) cenazeleri otopsi için getirildikleri Adli Tıp Kurumu'nda karıştı. Olay, Johannes Nelson'un yakınlarının cenazelerini almaya gelmesiyle ortaya çıktı.
Çatalca'da 3 ay önce 45 yaşındaki bir kadınla evlenen Bedri Ayhan geçen hafta hayatını kaybetti. Ayhan'ın ölümü 'şüpheli' bulunarak otopsi için cenazesi Adli Tıp'a gönderildi. Aynı tarihlerde, Türkiye'ye tatil için gelen ve kalp krizi geçirerek ölen Güney Afrikalı Jacobus Johannes Nelson için de otopsi yapıldı. Cenazeyi teslim almaya gelen Bedri Ayhan'ın ailesine yanlışlıkla Afrikalının cenazesi verildi. Bedri Ayhan'ın ailesi karışıklığı fark etmeyince Nelson'un cenazesi 1 Ekim'de Çatalca'nın Dağyenice köyünde ikinci kez cenaze namazı kılınarak toprağa verildi. Karışıklık , Nelson'un yakınlarının cenazelerini almaya gelmesiyle ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından Çatalca'daki cenaze çıkarıldı ve yerine Bedri Ayhan'ın cenazesi gömüldü. Mezardan çıkarılan Nelson'un cenazesi de ailesine teslim edilerek ülkesine gönderildi.

Ek görüntüler
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-Mezarlığın görüntüsü
-Adli Tıp aracı
-Camii anonsu

Görüntü dökümü:
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- Bedri Ayhan ile Jacobus Johannes Nelson'ın fotoğrafı

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