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Çatıda mahsur kalan anne ile çocuğunu drone ile fark ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 07:07 | Son Güncelleme

İstanbul'da 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki yangın mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu. İtfaiyenin drone kullanıp keşif yaparak müdahale ettiği yangında, yan apartmanın çatısında mahsur kalan bir kadın ve bir çocuk, zarar görmeden tahliye edildi.

Mevlanakapı Mahallesi, Mimar Kasım Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katından saat 17.00 sıralarında yükselen yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangından yükselen duman paniğe neden olurken, mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Dikkat çeken detay hayat kurtardı!

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. 112 Acil Servis ekipleri de, olası bir dumandan etkilenme ya da yaralanma ihtimaline karşın olay yerine yakın bir noktada hazır bekletildi.

İTFAİYE DRONE İLE KEŞİF YAPTI, MERDİVEN ARACI İLE MÜDAHALE ETTİ

İTFAİYE DRONE İLE KEŞİF YAPTI, MERDİVEN ARACI İLE MÜDAHALE ETTİ
Çatı katındaki yangında içeride mahsur kalanların olabileceği bilgisi üzerine, itfaiye ekipleri drone ile çatıyı görüntüleyerek keşif yaptı. Aynı zamanda merdiven aracı ile yangına müdahale edildi ve çatıdaki yanma kısa sürede söndürüldü.
Yangının meydana geldiği çatı katında olay sırasında kimsenin bulunmadığı, alt katlarda bulunanların panik halinde dışarı çıktığı öğrenildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında, yangının sıçrama ihtimali bulunan yan apartmanın üst katlarında bir kadın ile bir çocuğun kaldığı fark edildi. Apartmandan çıkamayan kadın ve çocuk, bir mahalle sakini ile itfaiye ekiplerinin yardımıyla, zarar görmeden tahliye edildi.
Mahalle sakinlerine büyük yaşatan yangında zarar gören kimse olmazken, itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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