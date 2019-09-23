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Çatıda mahsur kalan tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 17:45 | Son Güncelleme

Polonya’da çatıda mahsur kalan tilkiyi itfaiye ekipleri 20 dakika süren operasyonun ardından kurtardı.

Çatıda mahsur kalan tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Polonya’da çatıda mahsur kalan tilkiyi itfaiye ekipleri 20 dakika süren operasyonun ardından kurtardı. Oldukça korkmuş görünen tilki veteriner hekim tarafından yapılan muayenesinin ardından ormana salındı.
Polonya’nın batısındaki Swidnica kentinde bir tilki çıktığı bir evin çatısında mahsur kaldı. Hayvanın son derece korkmuş ve yolunu kaybetmiş olduğunu fark eden çevre sakinleri zabıtaya haber verdi. Hızlıca olay yerine intikal eden zabıta ekipleri ise zavallı tilkiyi aşağı indirmek için çareyi itfaiye ve barınak yetkililerini çağırmakta buldu. Çatıya nasıl çıktığı ve ne kadar süredir burada mahsur kaldığı bilinmeyen tilki görevlilerin çalışması esnasında korkudan zaman zaman çatının ucuna kadar gitti. Yürekleri ağzına getiren bu anlara karşın son derece kararlı olan ekipler yaklaşık 20 dakikanın sonunda tilkiyi yakalamayı başardı.
Güvenli bir şekilde aşağıya indirilen tilki burada kendisini bekleyen veteriner hekim tarafından muayene edildi. Hiçbir yaraya rastlanılmayan, sağlık durumunun gayet iyi olduğu belirlenen tilki daha sonra ekipler tarafından ormana salındı.

Çatıda mahsur kalan tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Çatıda mahsur kalan tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı

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