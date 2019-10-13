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Çatıdan ikinci kez düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 22:15 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Çatıdan ikinci kez düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Yaşlı adamın 2 yıl önce de çatıdan düşerek yaralandığı ve bir süre yoğun bakımda kaldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesine bağlı Geriş köyünde yaşayan 71 yaşındaki Avni Dedeoğlu, kış öncesi tamir yapmak için iki katlı evinin çatısına çıktı. Dedeoğlu, dengesini kaybederek çatıdan düştü. Yaşlı adamın düştüğünü gören yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dedeoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Dedeoğlu’nun cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Dedeolu’nun iki yıl önce de çatıdan düştüğü ve bir süre yoğun bakımda kaldığı öğrenildi.

Çatıdan ikinci kez düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

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