HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çatışmanın ortasında kaldı, yaşananları oturduğu sandalyeden izledi

Çatışmanın ortasında kaldı, yaşananları oturduğu sandalyeden izledi

26.03.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da mağazayı soymaya gelen silahlı saldırgan ile müşteri arasında çatışma çıktı. Kurşunların havada uçtuğu anlarda çatışmanın ortasında kalan bir kadınınsa yaşadığı şoktan yerinden bile kalkamadığı görüldü. Yaşananları oturduğu sandalyeden izleyen müşteri ve çatışma anları kameralara böyle yansıdı...

Brezilya’nın Maranhao eyaletindeki Sao Luis kentinde aksiyon filmelerini aratmayan bir olay yaşandı. Mağaza giren 42 yaşındaki şüpheli, belindeki silahla çekerek işyerini soymaya kalkıştı. Mağazadaki bir başka müşteri ise silahıyla şüpheliye ateş açtı. İşyerinde yaşanan çatışma anı ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli ve müşteri arasında çıkan çatışmanın ortasında kalan bir kadın müşterinin oturduğu sandalyeden kalkamadığı görülürken, kadın müşterinin olay anında şok geçirmiş olabileceği ifade edildi.

ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurşunların, kadının oturduğu sandalyenin önce sağ tarafındaki duvara, ardından da solunda yer alan su sebiline isabet etti. Kurşunu biten şüpheli mağazadan kaçarken, silahlı çatışmanın durduğunu fark eden kadın, kendisini mağaza görevlisinin bulunduğu rafların arkasına attı. Brezilya medyası, çatışmada can kaybı ya da yaralanma olmadığını; şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Kutup soğuklarının vurduğu Teksas'ta ölü sayısı 111'e çıktıKutup soğuklarının vurduğu Teksas'ta ölü sayısı 111'e çıktı
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
Brezilya silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Son Dakika: Mısır'da korkunç tren kazası! En az 32 ölü

Mısır'da korkunç tren kazası! En az 32 ölü

Kutup soğuklarının vurduğu Teksas'ta ölü sayısı 111'e çıktı

Kutup soğuklarının vurduğu Teksas'ta ölü sayısı 111'e çıktı

Korona deneyi: 200 kişi Yunanistan'a tatile gönderilecek

Korona deneyi: 200 kişi Yunanistan'a tatile gönderilecek

Erkek takipçileri çıplak fotoğraf gönderiyor: ''Torunum beni kıskanıyor!''

64 yaşındaki kadın fiziğiyle dikkat çekiyor, binlerce kişi...

Avustralya’da ölümcül 'örümcek istilası' paniği

Avustralya’da ölümcül 'örümcek istilası' paniği

Dünyada 140 ülkede 501 milyon kişi aşılandı: Türkiye 7'inci sırada

Türkiye aşılamada 7'inci sırada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.