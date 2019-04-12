Çatlak izleri kabusu oldu! Yaşadığı acıya aldırmadan bakın nasıl dövme yaptırdı

Karın, kalça, bacaklar ve uyluk bölgeleri... Kadınların kendine dert ettiği sorunlardan olan çatlak izleri milyonlarca kadını etkiliyor. Özellikle 10 kadından 8 kadının hamilelik döneminde çatlaklarının olması bir hayli yüksek.

Londra'da yaşayan 27 yaşındaki Jordanna Cobella'da 10 yıldır çatlaklarıyla mücadele ediyor. Her türlü krem, yağ ve ilacı denese de izlerinden kurtulamayan genç kadın çözümü dövme yaptırmakta bulmuş.

Küçük bir mikro iğnenin cildin üst katmanına (dermis) nüfuz ettiği kuru dövme denilen bir tekniği kullanan Nicole adındaki uzman, çatlaklardan etkilenen derinin uyguladıkları teknikle kollajen ve pigmenti geri kazandırdıklarını söylüyor.

Küçüklükten beri cildinde birçok çatlak izi olduğunu söyleyen kadın, ''izler neredeyse vücudumun yüzde 30'unu kaplıyor'' diyerek konuşmasını şöyle sürdürüyor: ''Yetişkin hayatım boyunca sahilde hiç bikini giyemedim.

Çatlak izlerim cinsel yaşamımda bir rol oynuyordu. Cinsel hayatımında odadnın karanlık olmasını tercih ediyordum. Erkek arkadaşımı rahatsız ediyor gibi görünmüyordu belki ama bu durum beni oldukça etkiliyordu.''