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Çavuşoğlu: '24 Nisan' kararnamesi, AİHM kararlarını ihlal ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 13:37 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un '24 Nisan' kararnamesi, AİHM ve Fransız Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını açıkça ihlal ediyor" dedi.

Çavuşoğlu: '24 Nisan' kararnamesi, AİHM kararlarını ihlal ediyor

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un '24 Nisan' kararnamesi, AİHM ve Fransız Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını açıkça ihlal ediyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulunarak, '24 Nisan' kararnamesiyle ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un '24 Nisan' kararnamesi AİHM ve Fransız Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını açıkça ihlal ediyor. Macron seçim kampanyasında Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmeye çalışarak yine popülizm yapıyor. Önce kendi karanlık tarihine baksın. Ruanda soykırımından bu yana çeyrek asır geçti" dedi.

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