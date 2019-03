MHP ve AK Parti olarak beka meselesi için aynı çatı altında buluştuklarını belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Peki, CHP neden HDP ile iş birliği yapıyor? Beka için mi" diye sordu.

Seçim çalışmaları kapsamında Bursa’daki esnafla bir araya gelen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş ve Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, seçimlerde Cumhur İttifakı için destek sözü aldı. Salonu dolduran esnafa seslenen Çavuşoğlu, "CHP Almanya’ya gider, ’Türkiye’de can güvenliğiniz yoktur gitmeyin’ der. İngiltere’ye gider ’PYD, YPG kendi halkını savunan bir kuruluştur’ der. CHP’li vatandaşlarımız, usul usul sinsice bunlar tarafından zehirleniyor. Gösterdikleri ve düşmanlıklaştırdıkları şey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ama asıl amaç Türkiye’ye düşmanlık yaptırmak. Nükleer santral Fransa’da 69 tane var. Almanya’da 100’ün üzerinde var. Bize çevreci kesilenler Akkuyu’daki nükleer santrali yaptırmayız diyenler. Ermenistan sınırımıza 13 kilometredeki 2. Dünya Savaşı’nın teknolojisiyle yapılmış nükleer santrale ve Bulgaristan’ın bizim sınırımızdaki nükleer santraline hiç ses çıkardıklarını gördünüz mü? Dert başka. Dert Türkiye’yi diz çöktürmek ve öyle tutmaktır. Bu millet ayağa kalkarsa, bu coğrafyada at koşturamayacaklarını bildikleri için bunu yapıyorlar. İntikam hırslarından da asla vazgeçmediler. Her daim bu Türkiye’nin içerisinde de hainler buldular" dedi.

Gezi sürecinden bahseden Çavuşoğlu, "Taksim’de Kılıçdaroğlu’nun vekilleri bir tarafından Apo posteri, bir tarafında Mustafa Kemal Atatürk posteriyle HDP’lilerle yan yanaydılar. Hangi Atatürk’ün partisinden bahsediyorsunuz. Hangi kurucu değerlerin partisinden bahsediyorsunuz. Ankara’nın göbeğinde Türk bayrağını yakan teröriste müdahale etmek isteyen polise karşılık veren ve küfür eden CHP Milletvekili Levent Gök’tü. Biz bunları unuttuk mu? Adam 1389 yılındaki, 1. Dünya Savaşı’ndaki, Kosova Meydan Muharebesindeki kahramanını unutmuyor. Bizimkiler Ömer Halisdemir’e dil uzatıyor. 15 Temmuz’dan 5 gün sonra Kılıçdaroğu, ’bu bir tiyatrodur’ dedi, milletimizin aklını karıştırmak için. Uyanın kardeşlerim burası Türkiye" diye konuştu.