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Çavuşoğlu: FETÖ sufle yapıyor CHP söylüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 07:47 | Son Güncelleme

Vesayetçi CHP zihniyetinin bir kez daha hortladığını belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, çıktığı televizyon programında 31 Mart’tan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hücreye göndereceklerini söylüyor.

Çavuşoğlu: FETÖ sufle yapıyor CHP söylüyor

Vesayetçi CHP zihniyetinin bir kez daha hortladığını belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, çıktığı televizyon programında 31 Mart’tan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hücreye göndereceklerini söylüyor. Hiç bir zaman seçilmişlere saygı duymadılar. FETÖ sufle yapıyor. O sadece söylüyor" dedi.
Bursa’nın Gürsu ilçesinde Güneydoğu önderleriyle bir araya gelen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, CHP’yi eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı düşmanlaştırıp, Türkiye’ye düşmanlık ettiklerinin bile farkına varmadıklarını belirten Çavuşoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan’ı bizden almak istiyorlar. Tekçi, elitiz, vesayetçi CHP zihniyeti bir kez daha hortladı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı televizyon programında küstahça, vatandaşlar hücrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den hesabını soracak diyerek tehdit ediyor. Hücreyi gösteriyor. Sen kimsin? Bu milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını hücre ile tehdit etmek nedir? bunların gerçek yüzü bu. Hiç bir zaman için seçilmişlere saygı duymadılar. Her seçilene ya diktatör, ya da tek adam dediler. Adnan Menderes’e de, Turgut Özal’a da aynısını söylediler" dedi.
Tekçi, ötekileştirici ve ayrıştırıcı bir CHP zihniyetinin olduğunu belirten Çavuşoğlu, " Değişen hiç bir şey yok. Bunların genlerinde bunlar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hücreye gönderecekmiş. FETÖ’nün ağzı ile konuşuyor. FETÖ sufle yapıyor. O sadece söylüyor. bunlara fırsat vermeyin arkadaşlar. Cumhurbaşkanına sahip çıkın" şeklinde konuştu.
Cumhur İttifakı’na Gürsulular olarak tam destek verdiklerini belirten kalabalık ise, tüm belediye başkanlıklarını Allah’ın izniyle alacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu: FETÖ sufle yapıyor CHP söylüyor

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