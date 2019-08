Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundan da YPG-PKK'yı temizleyeceğiz

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuyla ilgili süreçte adımların atıldığını belirterek, "Fırat'ın doğusundan da YPG-PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programı partinin il binası önünde gerçekleşti. Bayramlaşma törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Atay Uslu, Sena Nur Çelik, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel ve partililer katıldı.

Programda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz seçimler kazanılır, kaybedilir. Bazen olur, geçmişte de oldu. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatına baktığınızda geçmişine çok farklı sonuçlarla kalmış ama yolundan hiçbir zaman dönmemiş bir liderdir. Neticede ülkemizi nereden nereye getirdiği bellidir. Bizim de onun yol arkadaşı olarak Antalya'da el ele, birlik ve beraberlik içinde daha çok çalışmamız lazım. Antalya ne kadar güçlüyse Türkiye o kadar güçlüdür. Çünkü Antalya Türkiye'nin dünyaya açılan kapısıdır" dedi.

ANTALYA'YI İHYA ETTİK

AK Parti hükümeti boyunca yapılan hizmetlerle Antalya'nın ihya edildiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, Antalya ve tüm ilçeleri için vaat ettikleri hayata geçirmek için milletvekilleriyle ekip olarak çalıştıklarını söyledi.

'TÜRKİYE İYİ YOLDA'

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı zorlukları da anımsatan Bakan Çavuşoğlu, "Aldığımız tedbirlerin, uyguladığımız stratejilerin hepsinin faydasını görmeye başladık. Bakınız ekonomiyle ilgili felaket tellallığı yapıyorlardı. Şimdi zamanlıca aldığımız önemli tedbirlerle faizler, enflasyon düşüyor. Diğer taraftan ekonomiyle ilgili göstergelere bakılınca Türkiye artık cari açık vermiyor. İhracatımız rekor üstüne rekor kırıyor. Bunların hepsi üst üste koyduğumuzda Türkiye'nin iyi yolda olduğunu gösterir" dedi.

'EKONOMİYE SALDIRILAR PÜSKÜRTÜLDÜ'

Yurtdışından Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların hepsinin püskürtüldüğünü de kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Bu tür saldırılar ve planlar dünyanın değişik ülkelerinde çok etkili oldu, başarılı olmadığı tek ülke ise Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız ve ekonomiyle ilgili arkadaşlarımızın gayretleri ve çalışmaları sayesinde olmuştur. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu işin teorisi ve uygulamasını en iyi bilen arkadaşlarımız iş başındadır. O nedenle, bu kadar saldırı karşısında Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor."

'HER ŞEY DAHA İYİYE GİDİYOR'

Bazen durgunluk olabileceğini belirten Çavuşoğlu, "İşsizlikte küçük artışlar, piyasalarda daralmalar olabilir, bunları da rahatlatmak için arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar, alıyorlar ve yavaş yavaş canlanmalar başladı. İşte turizm sektörüne baktığımızda artık hedeflerimizi revize ediyoruz. Önceleri 2023'de 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir diyorduk şimdi ise 70 milyon turist diyoruz. Daha 2019'da 51 milyon turist bekliyoruz, belki daha da fazla olacak. Şu anda göstergeler Allah korusun herhangi bir aksilik olmazsa bunu gösteriyor. Turizmden elde ettiğimiz gelirler artıyor. Sağlıktan spor turizmine çeşitliliği sağlıyoruz. Yani turizmde sadece sayı olarak değil, kişi başına elde ettiğimiz geliri de artırıyoruz. Kaliteli hizmetin karşılığı olan hakkımızı artık daha iyi alıyoruz. Yani Allah'a şükür her şey daha iyiye gidiyor, daha güzel olacak" dedi.

'KUZEY IRAK'TA MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Dış politikada karşı karşıya kalınan problemler ve tehditlerin de hepsinin üstesinden gelen bir Türkiye olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Terörün her türlüsüyle sonuna kadar içeride ve dışarıda mücadelemizi sürdürüyoruz. İnşallah Kuzey Irak'ta da bir tane terörist kalmayınca kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İçeride nasıl temizlediysek, oralardan da o teröristleri temizleyeceğiz. Başka çıkarı yoktur. Oralarda şu sıcak ve bayram günlerinde görev başında olan yine dünyanın her yerinde, Suriye'de sınırımızın ötesinde İdlip, Cerabulus, Afrin, Elbap bölgesinde görev başında olan ve ülkemizde de huzurumuzu tesis etmek için görev başında olan asker ve polisimize de buradan selamlarımızı gönderiyoruz, onların da bayramını tebrik ediyoruz."

'FIRAT'IN DOĞUSUNDAN YPG-PKK'YI TEMİZLEYECEĞİZ'

Dışarıdan gelebilecek tehdit ve problemlere karşı da tedbirlerin sağlam alındığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "İşte Fırat'ın doğusuyla ilgili süreçte adımlarımızı attık, kararlılığımızı gösterdik. Şunu söylüyoruz; Ya birlikte temizleyeceğiz ya Türkiye buraya girecek, buradan da o teröristleri temizleyecek. Nasıl Afrin'den temizlediyse, nasıl Cerablus'tan DAEŞ'lileri temizlediyse, Fırat'ın doğusundan da YPG-PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur" diye konuştu.

'AMERİKA SÖZÜNÜ TUTMAMIŞTIR'

ABD'nin artık Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine de müsaade etmeyeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Bunu açık söylüyoruz, kendilerine de söyledik, orada maalesef sözlerini tutmadılar. Açık konuşalım, biz artık herkesin yüzüne doğruları söylüyoruz. Orada Amerika sözünü tutmamıştır, Münbiç'te oyalamaya girmiştir, doğru, çünkü birlikte onayladığımız bir yol haritasını uygulama konusunda Amerika üzerine düşeni yapmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti ne söz verdiyse yapar. İşte güvenilir millet ve devlet olmak, askeri güç yada parayla olmaz. Verdiğin sözü tutacaksın, arkasında duracaksın ve yaparım değinde de yapacaksın. İşte Türkiye'nin farkı budur" dedi.

'ANTALYA'DA KARAMSAR OLACAK DEĞİLİZ'

Tüm sorunların yönetildiği ve hiç karamsarlık içinde olunmaması gerektiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, partililere şöyle seslendi:

"Yeise düşmek bize yakışmaz. Bir seçimi kaybettik diye burada, Antalya'da karamsar olacak değiliz. 2009'da da kaybettik, yılmadık çalıştık tekrar kazandık. Ama kazanan Antalya oldu. İlk 5 yıldan sonra ikinci 5 yılda da 14-19 yılları arasında Menderes Türel kardeşimizin yaptığı hizmetler ortada. Yine sabredeceğiz, yine beraber çalışacağız, her zamankinden daha fazla çalışacağız. Bu ülkede AK Parti ve kadrolarının alternatifi yoktur. Yerel yönetimde de yoktur. Görüyoruz işte hiçbir yerde hizmet yapmaları mümkün değil, yapmıyorlar. Böyle bir dertleri yok."