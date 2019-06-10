HABER

Çavuşoğlu Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 15:59 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile görüştü

ERBİL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi'yi kabul etti.

Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katıldıktan sonra Saad Abdullah Konferans Merkezi'nde Salihi ile görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Erbil'e gelişinde Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Neçirvan Barzani ile bir araya gelmiş, ardından IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ve eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ile de ayrı ayrı görüşmüştü.

Yer: Taksim! Onu görebilmek için birbirleriyle yarıştılar Yer: Taksim! Onu görebilmek için birbirleriyle yarıştılar
Şehir Hastanesi’ne ulaşım Büyükşehir ile rahatlayacakŞehir Hastanesi’ne ulaşım Büyükşehir ile rahatlayacak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bayramlar, muhabbetimizi artırma vesileleridir”Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bayramlar, muhabbetimizi artırma vesileleridir”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu Erşat Salihi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile görüştü

Yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika gelişmesi

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş gelişme!

Kolları titreyince hastaneye giden genç kız 3 gün sonra hayatını kaybetti

Liseli Sedef'ten kahreden haber!

Denizde fark edildi! İzmir'de korkunç olay

Denizde fark edildi! İzmir'de korkunç olay

Tatilciler gitti geriye çöpleri kaldı

Tatilciler gitti geriye çöpleri kaldı

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.