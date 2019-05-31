HABER

Çavuşoğlu KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 22:59 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Mekke'de KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir aradayız. Her yerde Kıbrıs Türkü ile beraberiz. KKTC'nin davası bizim davamız"

MEKKE (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğindeki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14. İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Mekke'de bulunan Çavuşoğlu, burada Uluçay ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mekke'de KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir aradayız. Her yerde Kıbrıs Türkü ile beraberiz. KKTC'nin davası bizim davamız." ifadelerini kullandı.

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
Uşak’ta Kadir Gecesi’nde camiler dolduUşak’ta Kadir Gecesi’nde camiler doldu
Kadir Gecesi’nde vatandaşlar Eyüpsultan’a akın ettiKadir Gecesi’nde vatandaşlar Eyüpsultan’a akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'tan acı haber: Göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber! Maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tatilde köprü ücreti müjdesi

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Tarihi kalede kendini asarak intihar etti

Tarihi kalede korkunç olay!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu: Kadın özel harekatçı alacağız

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.